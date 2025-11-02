巧合？復興空難罹難者遲未尋獲 拜土地公後有如神助

2015年復興航空在台北市基隆河發生空難，新北市消防局第六大隊隊員完成搜救後到台北市南港區興南宮還願。（資料照，記者吳昇儒攝）

是巧合還是奇蹟？消防隊員執行搜救任務陷入瓶頸時，資深人員常找當地土地公「幫忙」。2015年復興航空班機自台北市松山機場起飛隨即在基隆河墜毀，當時動員台北市、新北市消防隊員前往搜救，成功救回15名生還者。但搜索8天都未找到最後一名罹難者，現場指揮官、時任新北市消防局第六大隊副大隊長蔡志鴻決定帶隊前往當地土地公廟拜拜，當天就尋獲遺體。

空難發生時，因墜機地點位於基隆河流域，碰巧於新北、台北市的交界處，兩市消防局均出動大批人馬趕往現場，並成立前進指揮所，進行搶救。

第一時間，搶救出15名生還者，但還有很多乘客受困在基隆河內，搜救人員輪番上陣，持續搜索到第8天，卻無法找到最後一名罹難者。

當時的搜救人員回憶，已經進行地毯式搜索，在天氣寒冷的河水中，搜救人員們手拉著手，圍成人龍，用雙腳在混濁的河面下探索，發現罹難者被安全帶綁在椅子上，跟著椅子插在河床上。雖然有找到幾位罹難者，但最後一名男性還是遲遲未尋獲。

2015年2月12日上午，時任新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長蔡志鴻（現為緊急救護科長）當天擔任新北市消防局現場指揮官，見搜索進度受阻，決定帶著時任橫科消防分主管洪弘軒等員，前往案發地點最近的土地公廟（興南宮）參拜，盼土地公幫幫忙，參拜完回去沒多久，就傳出找到最後一名罹難者，讓大家嘖嘖稱奇。

資深消防官員指出，每當搜救遇到瓶頸，有些資深的前輩，就會向當地的土地公廟祈求，冥冥之中會有力量幫忙。而興南宮的當時的張姓廟祝則說，每個人祈求神明的願望不同，至於靈不靈驗則看個人的感應。

