為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    人夫自白「每月5-8次」 小三下跪求和解仍判賠30萬

    2025/11/02 07:53 記者陳冠備／彰化報導
    黃女與人夫偷情逾1年，每月發生關係5至8次，彰化地院審理，認黃女侵害配偶權，判賠30萬元。（資料照）

    黃女與人夫偷情逾1年，每月發生關係5至8次，彰化地院審理，認黃女侵害配偶權，判賠30萬元。（資料照）

    彰化一名人妻發現老公頻繁「加班」，竟是與女同事黃女偷情，不僅在辦公室多次發生性行為，還趁她帶孩子出國期間登堂入室過夜。人妻憤而提告，黃女事後雖在超商外下跪求和解，法院審理認定，丈夫親筆自白書「每月5-8次」，確認黃女侵害配偶權，判賠30萬元。

    判決書指出，原告與丈夫於2014年結婚，育有一子。丈夫與黃女為同事，2023年5月起「超出朋友界線」，在辦公室會議室、茶水間等處偷情，丈夫親筆自白兩人每月發生關係5至8次。2024年初，人妻出國期間，黃女還入住夫妻住所，在主臥共度一夜。

    姦情曝光後，兩人仍未收斂，持續透過通訊軟體聯繫，甚至在視訊中裸露私密部位；同年7月，更兩度在彰化某7-ELEVEN停車場及廁所發生性行為，行徑大膽。人妻掌握對話紀錄、截圖與丈夫自白書後提告求償。

    黃女辯稱證據是人妻非法取得，且雙方已在超商外「下跪道歉」達成和解；並反指人妻以紅漆在床墊上寫下「談戀愛請找單身男子」等字句，放在她工作地門口示眾，害她精神受創。

    但法官審酌，對話紀錄、視訊與自白書均具證據力，且黃女未能提出書面和解證明；至於紅漆床墊一事，法院認為屬情緒反應與合理維權，不構成侵權。最終考量雙方收入與情節，認定求償60萬元過高，改判黃女應賠償30萬元，全案可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播