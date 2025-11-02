檢廉調約談涉貪清潔隊員 台中環保局搶先發新聞稿 遭疑踩偵查不公開紅線

台中地檢署查環保局北屯清潔隊涉貪案，環保局卻提前發新聞稿曝光案情。（記者陳建志攝）

台中市環保局9月傳出貪汙弊案，檢方發現北屯區張姓清潔隊員，涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線，為業者私運廢棄物，規避廢棄物代為清除處理費，未料當時約談還沒結束，環保局就提前發新聞稿曝光案情，遭質疑恐讓隱藏被告有提前串供、滅證機會，而曝光檢察官的「偵查計畫」，已踩到偵查不公開紅線，中檢也已提請「偵查不公開檢討小組」討論中。

台中地檢署今年9月4日指揮廉政署、調查局，針對環保局疑涉貪汙弊案展開搜索，共約談11名嫌疑人與3名證人，偵訊行動直到5日清晨6點才告一段落，但檢方卻發現，部分媒體在行動尚未結束的4日晚上，已引用環保局發布的新聞稿進行報導，令人錯愕。

當時檢廉行動尚未結束，檢察官仍在複訊還未聲押被告前，環保局就先發布新聞稿曝光案情，表示局內透過GPS行車軌跡查核、行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾。

環保局新聞稿當時也揭露垃圾車偏離路線142次、張員跨區偏移20次，暗中幫收垃圾，還將不法所得分給其他駕駛、送高粱酒等案情核心，事後發覺不妥才緊急下架。

前檢察官、執業律師林依成表示，偵查不公開的核心概念就是避免妨害偵查目的，意即導致刑事訴訟法中「發現真實」的目的受損，妨害檢察官找出事實的真相，因此在偵查階段不宜有透露相關案情的動作，環保局屬公務機關，是偵查不公開規範的對象，如此的行為確實已可能踩到紅線。

林依成舉例，檢察官在偵辦時，有可能計畫分數波傳喚，第一次只針對基層人員，之後再往上擴大，但提前發布新聞稿曝光相關核心案情，連羈押與否都還沒確定，有可能因此曝光檢察官的「偵查計畫」，讓相關業者和涉案人員，可預判未來的偵查方向，提前進行滅證或串供，將會影響未來的偵辦。

市府環保局副局長商文麟則表示，對於檢方還在偵辦中就發新聞，當時只是單純想要讓民眾了解，清潔隊的清潔車都有裝GPS，如果有偏離路線行駛的狀況，環保局都能掌握，同仁可能因經驗不足和檢方溝通有落差，才會在發新聞前未先知會檢方，此事確實有疏失，但僅是單純個案，絕對不是故意想違反偵查不公開。

