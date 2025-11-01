看APP每天「行情噴出」！彰化男10天交出1570萬才驚覺不對

施男與女車手約在溪湖糖廠冰品販賣部交款1060萬元。示意圖，圖中非新聞當事人。（記者顏宏駿攝）

彰化溪湖一名施姓汽車零件商，去年10月在臉書看到「宇誠投資」為名的詐團所投放「保證獲利」廣告，10天內交1570萬元給車手，施男天天緊盯「宇誠投資APP」，每天上演「行情噴出」，以為自己賺爆，直到太太發現提款卡領不出錢，才發現家裡財務出現狀況，她逼著先生到警局報案，才驚覺「發財夢碎」。

該案因日前陳姓女車手被判刑而曝光！陳女去年10月7日與施男約在溪湖糖廠的冰品販賣部收款1060萬元，她當場秀給施男看APP入帳1060萬元。結果不到3天這筆投資就衝到3000多萬元，施男再交210萬元給另一名陳姓男車手，隔週再於鹿港運動場停車場交300萬元給黃姓車手。

請繼續往下閱讀...

施男的朋友說，施男為人木納，做生意很實在，多年下來累積不少財富，他太太在公務機關上班，把家裡的財務大權交給先生管。去年11月太太要領錢付孩子的補習費，提款卡領不出錢，太太驚覺「家裡已被先生掏空」，但先生仍不相信自己被騙，還秀自己的投資成績給太太看，太太只好找先生一名好友出面，陪同施男到警局報案，施男才驚覺「發財夢碎」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法