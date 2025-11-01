為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    看APP每天「行情噴出」！彰化男10天交出1570萬才驚覺不對

    2025/11/01 23:31 記者顏宏駿／彰化報導
    施男與女車手約在溪湖糖廠冰品販賣部交款1060萬元。示意圖，圖中非新聞當事人。（記者顏宏駿攝）

    施男與女車手約在溪湖糖廠冰品販賣部交款1060萬元。示意圖，圖中非新聞當事人。（記者顏宏駿攝）

    彰化溪湖一名施姓汽車零件商，去年10月在臉書看到「宇誠投資」為名的詐團所投放「保證獲利」廣告，10天內交1570萬元給車手，施男天天緊盯「宇誠投資APP」，每天上演「行情噴出」，以為自己賺爆，直到太太發現提款卡領不出錢，才發現家裡財務出現狀況，她逼著先生到警局報案，才驚覺「發財夢碎」。

    該案因日前陳姓女車手被判刑而曝光！陳女去年10月7日與施男約在溪湖糖廠的冰品販賣部收款1060萬元，她當場秀給施男看APP入帳1060萬元。結果不到3天這筆投資就衝到3000多萬元，施男再交210萬元給另一名陳姓男車手，隔週再於鹿港運動場停車場交300萬元給黃姓車手。

    施男的朋友說，施男為人木納，做生意很實在，多年下來累積不少財富，他太太在公務機關上班，把家裡的財務大權交給先生管。去年11月太太要領錢付孩子的補習費，提款卡領不出錢，太太驚覺「家裡已被先生掏空」，但先生仍不相信自己被騙，還秀自己的投資成績給太太看，太太只好找先生一名好友出面，陪同施男到警局報案，施男才驚覺「發財夢碎」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播