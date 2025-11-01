為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    砸8萬沒拿到自拍照 台南男怒告50萬粉正妹直播主

    2025/11/01 22:28 記者王捷／台南報導
    台南男砸8萬訂閱Twitch直播主趙芸帳號兔喵大小姐，想拿拍立得照、T恤，卻未收到。（記者王捷翻攝）

    台南男砸8萬訂閱Twitch直播主趙芸帳號兔喵大小姐，想拿拍立得照、T恤，卻未收到。（記者王捷翻攝）

    台南林姓男子在Twitch支持趙芸帳號「兔喵大小姐」，活動期間送出502份訂閱，自稱應得拍立得照與客製T恤卻未收到，但他因用半價跨區送訂，遭封鎖與移出群組，求償11萬4060元，一審二審均認屬贈與。

    網紅趙芸在IG「趙兔兔喵♡」（帳號rabbiilovey）擁有49.7萬位粉絲。而林男主張，他在Twitch平台活動期間送出502份訂閱，以半價跨區訂閱，花費4萬零550元；依趙芸活動公告應能獲得拍立得與客製T恤等獎品，但活動結束後始終未收到。

    林男被指跨區訂閱，遭群組管理員要求補足台灣價格的差額4萬8510元，否則永久封鎖帳號，在壓力下匯款後仍被移出群組並封鎖，他認為直播主未履行承諾、違反誠信原則，並以脅迫手段迫使他付款，導致金錢損失與精神痛苦，因此向法院請求返還金額及精神慰撫金共11萬4060元。

    趙芸表示，活動為Twitch官方舉辦，直播主僅是參與者，她為爭取佳績與回饋粉絲，自行準備拍立得與T恤作為加碼贈品，性質屬善意贈與非契約義務。林男以跨區方式送訂價格較低，造成她實際分潤減少，管理員僅要求補足差額或提供說明，若拒絕才可能封鎖帳號，並非脅迫，她強調已委託律師備妥禮物交付，林男卻拒收，自己並未違約或詐欺。

    法院查明，Twitch訂閱屬付費支持，由平台收款後再分潤給直播主。林男在兔年活動中一次送出502份訂閱，取得表情符號與徽章等權益，其付款相對人為平台，而非趙芸。趙女為衝刺成績在群組公告加碼拍立得與T恤，性質為無償贈與，非消費者付費即可請求之對價義務。

    二審維持原判，林男雖砸4萬多元訂閱並另付4萬8510元，法律上僅取得平台服務，不得向直播主請求贈品與退款，全案駁回確定，不可以再上訴。

