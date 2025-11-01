11/1 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台北、高雄

11月1日開獎的第114000265期今彩539頭獎開2注。（台彩提供；本報合成）

11月1日開獎的第114000265期今彩539頭獎開2注，由台北市信義區松信路140號1樓的「發上發彩券行」和高雄市鳳山區自強二路98號1樓的「那摩厲害彩券行」開出。

第114000265期今彩539中獎號碼為「08、12、19、27、28」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共315注中獎，每注可得2萬元；參獎共9028注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7165注中獎，每注可得50元。

第114000265期39樂合彩中獎號碼為「08、12、19、27、28」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共359注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4450注中獎，每注可得1125元。

第114000265期3星彩中獎號碼為「987」，壹獎共152注中獎，每注可得5000元。

第114000265期4星彩中獎號碼為「8314」，壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

