    首頁 > 社會

    拿「裸身替小三吹頭照」控夫出軌 逆轉判妻敗訴

    2025/11/01 21:59 記者王捷／台南報導
    高等法院認為，光有照片也不知道什麼時候拍的，二審逆轉判妻敗訴。吹風機示意圖。（資料照）

    高等法院認為，光有照片也不知道什麼時候拍的，二審逆轉判妻敗訴。吹風機示意圖。（資料照）

    控丈夫與小三「超越朋友界線」，高等法院台南分院卻逆轉判敗訴，因王姓妻子提出黃姓丈夫裸身替林姓小三吹頭髮的照片，無法證明拍攝時還在婚姻內，撤銷原審9萬元連帶賠償，改判黃男與林女免賠，全案不得上訴。

    王女與黃男前年12月結婚，去年9月協議離婚，她主張，黃男與林女在社群平台互稱老公老婆，還張貼共同出遊與親密照片，內容包括黃男裸身為女子吹頭髮的畫面，並寫下「每一年都是你就好」、「一輩子都是你」等語，甚至在婚姻關係存續期間共同出入北投沃克汽車旅館。

    王女認為，黃男的行為超過一般社交界線，侵害其配偶身分的法益，請求兩人連帶賠償30萬元。原審認情節重大，判兩人給付9萬元。

    黃男辯稱，社群帳號屬婚前舊帳號，貼文時間並非婚內，旅館當日他獨自住宿，僅綽號露露的友人短暫前來聊天即離去。警方報告亦記載，員警到場時，只見王女與其律師對質黃男，並未發現女子同行，印證其說法。

    合議庭比對擷圖與勤務紀錄，發現照片所示日期與黃男上班時間重疊，不可能同時外出拍照，擷圖也僅能證明內容在去年6月前存在，無法證明拍攝或張貼於婚姻期間。

    法院並指出，照片中女子多戴口罩，林女自一審至二審均未到庭，無法確認身份。另被告所用帳號大頭貼與王女提供資料不同，擷圖可能經後製，整體證據不足，雖然有一些曖昧對話，但欠缺足以認定婚姻破裂的具體證據，法院認定王女主張無法成立，撤銷原判，改判敗訴。

