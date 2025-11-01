為愛備孕卻落得單親媽 法院判前男友每月須分擔一半扶養費1.3萬元

工程師與女友計畫生子卻分手不養，單親媽「小花」一年獨力養孩子花近50萬，台南地院裁定男方須每月付1萬3扶養費，另補償15萬6千元。（資料照）

小花與工程師前男友計畫生子，分手後前男友卻拒付扶養費，小花怒求償44萬多，台南地方法院裁定工程師每月要給1萬3000元扶養費到小孩成年，並補償小花代墊費用15萬多及利息。

小花與工程師前男友交往時，雙方協議由小花備孕生孩子，孩子出生後，前男友只認定親子關係，拒絕照顧也未提供生活費。小花獨自負擔保母、奶粉、尿布等費用，平均每月支出逾4萬元。

小花主張，前男友擔任環安工程師，年收入約130萬元，足以負擔子女費用，而她獨自撫養孩子應獲合理補償。她依行政院主計處平均支出標準與實際支出計算，認為工程師前男友應負擔9成扶養費，每月約3萬至4萬元。

前男友則辯稱，小花收入與他相當，應平均分擔扶養費；且小花聘請24小時保母、並投保商業保險，屬奢侈開銷，拒絕支付。

法院調查兩人財產所得，認定小花近年所得約90萬元，工程師前男友月收入約7萬元，雙方經濟能力相近，應共同負擔子女扶養責任。依台南市平均消費支出2萬3036元為基準，法院酌定孩子每月所需扶養費為2萬6000元，雙方各負擔一半，工程師前男友每月應支付1萬3000元，由小花代為收受。

小花請求返還過去一年代墊之扶養費部分，法院認工程師前男友應給付15萬6000元，並自今年8月15日起至清償日止，按年息5%計算利息。

