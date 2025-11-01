為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中北屯清潔隊收賄私運廢棄物！檢警二度搜索 1羈押8交保

    2025/11/01 20:03 記者陳建志／台中報導
    台中市環保局清潔隊員爆收賄幫業者私運廢棄物，檢方昨天傳喚23人到案說明，陳姓清潔隊員羈押，另有8人交保候傳。（示意圖，台中市環保局提供）

    台中市環保局爆集體貪汙！檢方9月發現，北屯區張姓清潔隊員涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線私運廢棄物，規避廢棄物代為清除處理費，聲押張姓隊員和張姓業者獲准。中檢昨天兵分39路，發動第二波搜索，一共傳訊23人到案，陳姓清潔隊員被查出是張姓隊員共犯，今晚向法院聲請羈押禁見獲准，另有8人獲交保。

    檢廉9月追查，台中市環保局北屯區清潔隊長達3年集體違法收運垃圾，張姓隊員涉收受業者賄賂，偏移垃圾車路線142次，為業者私運廢棄物，讓業者得以規避市府訂定的廢棄物代為清除處理費。

    檢方掌握，張員將不法所得分給其他垃圾車駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒、便當等「好處」給同僚，要求配合封口。多名涉案人承認有不當行為，張員與張姓業者則對關鍵案情交代不清，為防串證，法官裁定2人羈押禁見。

    中檢黃鈺雯檢察官擴大偵辦，昨天指揮廉政署、調查局持搜索票，搜索涉嫌人位於台中市的住居所、辦公室等共39處，約談犯罪嫌疑人22名及證人1名到案說明。

    經訊問，認定北屯清潔隊陳姓隊員是張姓隊員共犯，從2024年起，私自收取清運費用，接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，圖利業者，與張男都涉違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利及非法清除、處理廢棄物等罪，陳男有滅證、串證之虞，且所犯貪汙罪為最輕5年以上刑期，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

    被告賴姓等8人則以3萬元至10萬元不等金額交保候傳；被告鄭姓等13人無保請回。

