    社會

    新店錦繡山莊邊坡防護及排水作業完成 20戶明可返家整理

    2025/11/01 18:44 記者羅國嘉／新北報導
    新北市工務局施工團隊持續進行降挖土石、加固邊坡等災後復原工程。（工務局提供）

    新北市新店區錦秀、碧瑤社區日前因連日豪雨導致擋土牆坍塌，市府提前撤離住戶，幸無人員傷亡。市長侯友宜今（1）日視察災後復建情形，確認邊坡防護及排水作業完成，評估安全無虞後，明日將允許20戶、50名居民返家整理。市府表示，將加速後續復原工程，確保居民早日重返安全家園。

    侯友宜今日再度前往坍塌現場視察災後復建。侯指出，錦秀、碧瑤社區為市府列管山坡地住宅社區，長期監控邊坡及擋土牆變化。24日晚監測數值急劇異常，市府即時啟動防範性撤離，保障居民安全。他感謝工務局、消防局、區公所及土木技師公會日夜搶修，完成排水作業及防護設施，並持續進行降挖土石，減輕坡面壓力。

    工務局長馮兆麟表示，坍方已趨穩定，經評估安全無虞，錦秀路57巷2號、5號及49巷6號、5號共20戶、50人明日上午可返家整理。目前社區邊坡設置監測儀器數值穩定，後續復原工程將以排樁搭配地錨、噴漿加固坡面，並由結構技師逐戶鑑定房屋安全。

    馮兆麟說，私人山坡地社區應落實水土保持及維護管理責任，市府將在災害發生時即刻協助搶救。新北市自林肯大郡事件後，嚴格控管山坡地建照發放，每年要求坡地社區自主檢查，呼籲社區落實自主管理，防患未然。

    新北市長侯友宜（右一）今日再度前往新店錦秀、碧瑤社區視察災後復原進度，明日上午20戶、50人可以返家。（工務局提供）

