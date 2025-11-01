偷車賊反問警「人是不是你殺的」？法官以監視器畫面模糊改判無罪

謝男在警詢時被問「監視器裡的人是不是你？」卻回「人是不是你殺的」，法院認為他答非所問、不算自白犯罪，最終認定犯罪不能證明，撤銷原簡易庭判決改判無罪。（記者王捷攝）

謝姓男子在警方詢竊車案時，反問警方「人是不是你殺的」？台南地院簡易庭原依竊盜罪判5個月徒刑，台南地方法院審理後指出，他答非所問不算自白犯罪，且監視器畫面模糊無法辨識身分，最終依犯罪不能證明撤銷原判，改判無罪。

檢方指控，謝男連續犯下竊案，去年清晨在台南市區看到消防設備公司停在路旁的小貨車，趁四下無人打開車門駕駛離開，將車停回住處附近。被害人發現後報警，警方依監視器追查，畫面拍到一名打赤膊男子靠近車輛、開門駕駛離去。檢方認為，雖影像模糊，但結合謝男在偵查中「我有印象偷過車」的自白，足以構成竊盜罪。

請繼續往下閱讀...

不過，謝男在警詢及羈押訊問時均否認犯行，辯稱畫面裡的人不是他，並說之前承認是怕被羈押，後又補充自己當時服用精神科藥物、記憶不清。辯護人指出，謝男偵查時無律師陪同，自白過程缺乏保障，監視器畫面拍攝距離遠、光線不足，根本無法辨識出車主或竊嫌，顯然不具補強效力。

法院勘驗影像後指出，監視器雖拍到男子開車，但畫面模糊、無法辨認臉部或體型，不能作為確認被告身分的依據。

當警方詢問謝男「監視器錄到的人是不是你本人？」時，他卻回了一句「人是不是你殺的？」在警詢階段並未坦認犯行，也沒有正面回應問題，與檢方主張的「偵查中曾自白」不符。

合議庭引用最高法院判例指出，被告自白不得作為唯一有罪證據，要補強證據證明真實性，如果證據不足以排除合理懷疑，應該要作出有利於被告的認定，因此以「犯罪不能證明」判謝男無罪。

