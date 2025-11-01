為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷車賊反問警「人是不是你殺的」？法官以監視器畫面模糊改判無罪

    2025/11/01 18:38 記者王捷／台南報導
    謝男在警詢時被問「監視器裡的人是不是你？」卻回「人是不是你殺的」，法院認為他答非所問、不算自白犯罪，最終認定犯罪不能證明，撤銷原簡易庭判決改判無罪。（記者王捷攝）

    謝男在警詢時被問「監視器裡的人是不是你？」卻回「人是不是你殺的」，法院認為他答非所問、不算自白犯罪，最終認定犯罪不能證明，撤銷原簡易庭判決改判無罪。（記者王捷攝）

    謝姓男子在警方詢竊車案時，反問警方「人是不是你殺的」？台南地院簡易庭原依竊盜罪判5個月徒刑，台南地方法院審理後指出，他答非所問不算自白犯罪，且監視器畫面模糊無法辨識身分，最終依犯罪不能證明撤銷原判，改判無罪。

    檢方指控，謝男連續犯下竊案，去年清晨在台南市區看到消防設備公司停在路旁的小貨車，趁四下無人打開車門駕駛離開，將車停回住處附近。被害人發現後報警，警方依監視器追查，畫面拍到一名打赤膊男子靠近車輛、開門駕駛離去。檢方認為，雖影像模糊，但結合謝男在偵查中「我有印象偷過車」的自白，足以構成竊盜罪。

    不過，謝男在警詢及羈押訊問時均否認犯行，辯稱畫面裡的人不是他，並說之前承認是怕被羈押，後又補充自己當時服用精神科藥物、記憶不清。辯護人指出，謝男偵查時無律師陪同，自白過程缺乏保障，監視器畫面拍攝距離遠、光線不足，根本無法辨識出車主或竊嫌，顯然不具補強效力。

    法院勘驗影像後指出，監視器雖拍到男子開車，但畫面模糊、無法辨認臉部或體型，不能作為確認被告身分的依據。

    當警方詢問謝男「監視器錄到的人是不是你本人？」時，他卻回了一句「人是不是你殺的？」在警詢階段並未坦認犯行，也沒有正面回應問題，與檢方主張的「偵查中曾自白」不符。

    合議庭引用最高法院判例指出，被告自白不得作為唯一有罪證據，要補強證據證明真實性，如果證據不足以排除合理懷疑，應該要作出有利於被告的認定，因此以「犯罪不能證明」判謝男無罪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播