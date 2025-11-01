為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄驚傳墜樓!男倒臥女性友人家中庭爆頭亡

    2025/11/01 16:58 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄大樓驚傳墜樓，男子陳屍友人家中庭。（民眾提供）

    高雄市楠梓區一棟大樓發生墜樓意外！一名男子借住女性友人家中，今天下午突然墜樓，被發現倒臥大樓1樓中庭，爆頭慘死，檢警將相驗追查死因，釐清事情真相。

    檢警調查，一名40多歲男子借住女性友人家中一段時日，今天下午突然不明原因墜樓，被民眾發現墜落在大樓1樓中庭，男子當場爆頭慘死。

    女性友人事發當時人在房間，聽到巨大碰撞聲響，前往男子房間查看，赫見男子倒臥1樓中庭，才驚覺男子出事了。

    楠梓警方據報前往，通知救護車到場，現場拉起封鎖線，經救護人員判定男子已經明顯死亡，救護車未將男子送醫；鑑識人員勘驗命案現場，發現男子疑似墜落點在陽台，死因仍待進一步查明，初步排除外力介入，已報請橋頭地方檢察署檢察官相驗。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

