竹市東大路民宅塌陷 沉陷釘、傾斜儀監測數值無明顯變化 下陷趨於穩定

新竹市東大路4段因建案開挖致民宅塌陷，市府已要求建商設27處沉陷釘、10處傾斜儀持續監測，目前監測數值顯示地層已穩定未再下陷。（記者洪美秀攝）

新竹市東大路4段富宇建設天闊建案開挖地下室，10月30日導致鄰近南寮信義新村民宅傾斜及路面地層下陷，經市府疏散撤離21戶、33人，今天案發第3天，市府持續召開工作會議，其中建設公司設置的27處沉陷釘及10處傾斜儀監測資料顯示，目前數值無明顯變化，地層下陷趨於穩定。代理市長邱臣遠要求各局處依權責處理，確保住戶居住安全，另興濱路臨近建築工地的路面不平整，也要求廠商採半半施工方式刨鋪路面。該建案第三期地下室工程，也要求評估施工工法，市府會在都審及建照預審階段從嚴把關，要求建立明確施工規範。

邱臣遠說，雖目前地層情況已趨穩，監測點也擴大範圍並加密設置，除提高檢測頻率，相關單位也應密集監控，掌握監測數值變化，亦要求大地技師公會及都發處即時掌握修復進度與監測結果，依專業評估滾動檢討警戒及安置範圍。針對慰問受影響住戶，要求建商與社會處要做好溝通，確保居民居住安全。

社會處指出，已透過電訪、面訪方式聯繫受災住戶，目前持續安置3戶家庭，預計監測至少3天，已24人返家，另安置9人、1人依親，若確定可返家，也會第一時間通知住戶。廠商已成立LINE聯繫群組，邀受災住戶加入，以便即時反映問題，廠商今天慰問受災戶並發放慰問金，持續提供必要協助。

新竹市東大路4段因建案開挖致民宅塌陷，市府已要求建商設27處沉陷釘、10處傾斜儀持續監測，市議員劉康彥也要求市府針對建商第三期工程應從嚴把關。（記者洪美秀攝）

