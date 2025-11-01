詭異！北市男持空氣槍往國小操場試射 民眾全都錄

警方查扣瓦斯空氣長槍一把、短槍一把，以及5個彈夾、瓦斯罐、BB彈等物品。（記者邱俊福翻攝）

1名45歲鄭姓男子今天下午駕車行經台北市富德街時，竟下車持空氣槍往福德國小操場射擊，附近民眾看到後，有人立即錄下過程，PO在臉書社群「信義區三兩事」，認為行徑超詭異，射擊地點也非常敏感。轄區北市警信義分局福德街派出所據報，馬上派員趕赴，當場將鄭男帶回派出所偵訊，並查扣空氣槍，目前依法偵辦中。

警方初步調查，鄭男今天原本跟朋友相約爬虎山，順便攜帶空氣槍試槍，因提早抵達，見到福德國小操場空曠，又有可口可樂空罐子，便拿取放在轎車後車廂的空氣槍，於人行道持槍以空罐子為目標進行試射，共射光2個彈匣。

請繼續往下閱讀...

有民眾見狀，錄下整個試射過程，以「剛有人拿著空氣槍，對福德國小一直射擊，超詭異」為題，將相關影像PO在臉書社群「信義區三兩事」，轄區警方據報派員趕往現場查察，果在福德街與福德街251巷口，查獲鄭男，並於隨身背的一只黑色袋子內，查扣瓦斯空氣長槍一把、短槍一把，以及5個彈夾、瓦斯罐、BB彈等物品，帶回派出所偵訊。

據鄭男表達，該空氣槍等物品，是在上月30日於高雄市生存遊戲店所購買；目前警方朝違反社會秩序維護法偵辦，並將查扣空氣槍送驗確認有無殺傷力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法