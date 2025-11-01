為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中男持鐵條沿路狂砸車 6車遭池魚之殃

    2025/11/01 16:27 記者陳建志／台中報導
    莊姓男子沿路砸車，車主和民眾合力將他壓制，痛罵「我的車有惹到你嗎？」。（記者陳建志翻攝）

    莊姓男子沿路砸車，車主和民眾合力將他壓制，痛罵「我的車有惹到你嗎？」。（記者陳建志翻攝）

    台中莊姓男子今天上午拿著鋼條、鐵棒，在大里喬城路沿路敲毀路邊汽車，造成6輛自小客車車窗或擋風玻璃被砸毀，民眾和車主合力將他制伏，大罵「你敲我的車幹嘛？」，員警將他上銬帶回，將依毀損罪嫌偵辦。

    這名莊姓男子（31歲）今天上午10點多，手持鋼條、鐵棒出現在大里大智路，接著抓狂沿路叫囂，並拿鐵棒沿路從大智路往喬城路砸車，民眾發現大聲喝斥，莊男還是持續拿鐵棒砸毀停在路邊汽車的車窗和擋風玻璃，造成6輛自小客車的車窗和擋風玻璃被敲破。

    車主見自己的愛車，莫名其妙被莊男砸毀怒不可抑，合力將他壓制在地上大罵「你敲我的車幹嘛？」、「我的車有惹到你嗎？」，直到員警到場才將莊男交給警方處理，上銬後帶回警局偵辦。

    警方並查出，莊男的脫序行為不是第一次，今年8月晚間，也曾手上拿著鐮刀在大里逛大街，民眾發現後擔心持刀傷人通報，警方依違反社會秩序維護法63條偵辦在案。

    警方初步調查，莊男並不認識這些車主，疑因情緒不穩定隨機砸車，目前已帶回警局釐清動機，依毀損罪嫌偵辦。

    莊姓男子沿路隨機砸車，造成6輛自小客車的車窗和擋風玻璃破裂。（記者陳建志翻攝）

    莊姓男子沿路隨機砸車，造成6輛自小客車的車窗和擋風玻璃破裂。（記者陳建志翻攝）

    警方將莊姓男子（中）帶回警局。（記者陳建志翻攝）

    警方將莊姓男子（中）帶回警局。（記者陳建志翻攝）

