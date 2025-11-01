為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中環保局再傳貪污 中檢傳19人1聲押

    2025/11/01 16:08 記者陳建志／台中報導
    台中市環保局清潔隊員涉貪，台中地檢署昨天發動第二波搜索，傳訊19人到案，今天並將其中1名陳姓清潔隊員依貪污等罪嫌聲押。（記者陳建志攝）

    台中市環保局清潔隊員涉貪，台中地檢署昨天發動第二波搜索，傳訊19人到案，今天並將其中1名陳姓清潔隊員依貪污等罪嫌聲押。（記者陳建志攝）

    台中市環保局今年9月傳出貪污弊案，檢方發現北屯區張姓清潔隊員，涉嫌收受張姓業者賄賂，偏移垃圾車路線，為業者私運廢棄物，規避廢棄物代為清除處理費，當時將張姓隊員和張姓業者聲押獲准，中檢昨天再發動第二波搜索，一共傳訊19人到案，將其中1名陳姓清潔隊員依貪污等罪嫌聲押。

    檢廉今年9月追查，台中市政府環保局北屯區清潔隊爆出長達3年集體違法收運垃圾黑幕！張姓隊員涉收受業者賄賂，偏移垃圾車路線142次，為業者私運廢棄物使業者得以規避市府訂定的廢棄物代為清除處理費。

    檢方掌握張員將不法所得，分給其他垃圾車駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒、便當等「好處」給同僚，要求配合封口。多名涉案人承認有不當行為，張員與張姓業者則對關鍵案情交代不清，為防串證，法官裁定二人羈押禁見。

    環保局當時指出，去年3月查核垃圾車GPS（衛星定位），發現一輛垃圾車多次偏離收運路線，埋伏查出該車到特定地點接駁不明車輛廢棄物，再由張員指使其他隊員運往焚化廠，偏離路線142次，主動移請檢廉偵辦。

    不過中檢當時約談行動尚未結束前，台中市環保局就搶發新聞稿，一度引發爭議質疑恐違反偵查不公開規定。

    全案經檢方深入追查，昨天再度發動第二波搜索，傳訊19人到案，經漏夜複訊至今天清晨5點多，認定其中1名陳姓清潔隊嫌疑重大，依貪污等罪嫌向台中地院聲請羈押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播