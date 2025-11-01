LINE徵才廣告誘17歲少女接客6次 馬伕再度落網被起訴

蕭姓男子媒介17歲少女接客6次，被基隆地檢署偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。（資料照）

捉不怕！ 蕭姓男子2年前，擔任應召站「馬伕」工作，媒介女子從事性交易，被檢方處分緩起訴；未料，去年又與2名在逃共犯，透過LINE張貼徵才廣告，媒介17歲少女小倩（化名）從事性交易多達6次。基隆地檢署偵結，認定蕭男與在逃2共犯，媒介少女從事性交易6次，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

起訴書指出，蕭姓男子2年前，擔任應召站俗稱「馬伕」工作，在台中等地媒介女子接客賣淫，台中地檢署調查後處分他緩起訴；未料，蕭男去年6月間另起爐灶，夥同在LINE上暱稱「Alice」、「璀璨星耀」的男子在LINE上刊登「傳播職缺」，吸引小倩求職詢問；經「Alice」約出17歲小倩在新北市樹林區某速食餐廳面試入職後，由蕭男開車載小倩至台中市租房接客。

請繼續往下閱讀...

小倩被蕭男等人安頓在台中市租屋處後，自8月起密集接客，由另名暱稱「璀璨星耀」的男子接送小倩到汽車旅館接客；案經小倩提告，警方獲報循線逮到替小倩租屋的蕭姓男子，另追捕在逃2共犯。

檢方認定，蕭男涉違反兒童及少年性剝削防制條例，與暱稱「Alice」、「璀燦星耀」男子為共同正犯，且蕭3人媒介小倩從事6次性交易，建請法院分論併罰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

