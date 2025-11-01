打擊毒駕唾篩執法在即 刑事局辦「身歷其境」全國教育訓練

打擊毒駕唾篩執法在即，刑事局辦全國教育訓練以備可立即投入執法（記者邱俊福翻攝）

警政署為打擊吸食毒品後駕車（毒駕）案件，近期引進唾液毒品快篩執法策略，並會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」有關實施唾篩檢測及拒測的處置程序，目前該條文已於上月20日進行預告，執法在即，為確保員警使用唾篩試劑執法的正當性及正確性，刑事警察局毒品查緝中心上月30日舉辦召集全國各縣市刑警大隊、交通大隊及鑑識中心等幹部，辦理教育訓練，變成種子教官，俟法律程序完備公告施行後，可立即投入執法。

刑事局表示，唾液毒品快篩執法，相關法令條文，交通部上月20日已進行預告，同時也先行採購與歐美同步，最先進的唾液毒品快篩試劑總計1萬2545劑，並已配發至全國各警察機關，將俟相關法令處置程序公告施行，立即投入第一線員警執法。

為此，上月30日，刑事局召集全國各縣市刑警大隊副大隊長、交通大隊副大隊長及鑑識中心等幹部上百人，辦理大型教育訓練，並以「看的到、聽的到、摸的到」的「沉浸式教學」模式，除詳細講授唾篩試劑檢測方式、流程及法源依據，並讓各學員手持唾篩試劑進行實際檢測，更以「大家來找碴」方式，模擬第一線員警實務檢測面臨的各種疑難，及如何應對解決之訣竅，希望透過「身歷其境」的教育訓練模式，讓此項打擊毒駕的最新執法策略，能立即順利完備上路。

這些接受教育訓練的幹部，返回各警察機關後，將變成種子教官，辦理第一線員警的訓練，確保員警使用唾篩試劑執法時的正當性及正確性。

