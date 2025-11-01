鋼筋從天降！營業曳引車載貨飛落砸碎民宅水泥墩嚇壞人

鋼筋從天降！營業曳引車載貨飛落砸毀民宅水泥墩。（警方提供）

屏東縣崁頂鄉中正路段驚傳交通事故！45歲鄧姓男子駕駛營業曳引車沿中正路往東港方向行駛，車上載運的鋼筋竟突然脫落，橫躺路面並砸中路邊一戶民宅外水泥墩，現場碎石四濺，嚇壞經過駕駛人，直呼「若被砸中後果不堪設想」。

分局獲報後迅速到場，經初步調查，鄧男酒測值為0，無酒駕嫌疑，鋼筋掉落原因待進一步釐清。事故雖未造成人員傷亡，但鋼筋橫亙道路中央，險象環生，警方已調閱監視器並製作筆錄，後續將依《道路交通管理處罰條例》裁處。

目擊民眾表示，當時聽到「砰」一聲巨響，抬頭一看，數根粗長鋼筋從曳引車上滾落，瞬間佔據半個車道，後方車輛緊急剎車避讓，場面驚險。受損民宅屋主則慶幸事故發生時無人在外，否則恐釀嚴重傷亡。

警方強調，營業車輛載運貨物應確實覆蓋、綑紮牢固，避免滲漏、飛散或脫落，危害用路人安全。分局呼籲業者及駕駛人務必落實貨物固定措施，杜絕類似意外。案件正由分局交通組深入調查，後續將視責任歸屬追究相關刑、民事責任。

