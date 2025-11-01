跆拳教練伸狼爪 被害女隱忍10多年後提告 確定要進牢籠

台中一名跆拳道教練對小四女伸狼爪，女子10多年後提告，台中地院判處1年6月徒刑，不予宣告緩刑，可上訴。（記者陳建志攝）

台中某國小跆拳道教練，2007年起對加入跆拳道隊當時僅10歲的女童小芸（化名）有好感，竟先後7次在樓梯間、男廁、練習室倉庫、飯店等處，對她擁抱、親吻、觸摸胸部、拉手觸摸生殖器，小芸2024年在DCARD論壇發文控訴教練犯行並提告，台中地院審理時教練坦承犯行，並當庭道歉，法官依7個猥褻罪判刑，合併應執行1年6月，並不予宣告緩刑。

中檢起訴表示，這名任職台中某國小的跆拳道教練，2007年小芸就讀小四時，加入學校的跆拳道隊，沒想到教練當年就在學校地下室練習教室旁樓梯擁抱、親吻她；隔年某天在1樓男廁，教練擁抱、親吻小芸，並脫掉她上衣、內衣，觸摸及親吻胸部，還抓著小芸的手，隔著褲子觸摸他的生殖器。

此外，2008年5、6月間小芸國小四年級下學期某日，在地下室跆拳道練習教室內倉庫，教練擁抱、親吻小芸，又脫掉小芸上衣、褲子及內衣，觸摸小芸胸部及陰部外側，並抓著小芸的手，伸進內褲觸摸他的生殖器。

2008年6月7日，教練帶隊前往桃園比賽，晚上入住桃園某飯店，又利用與小芸同房的機會，伸手進入內褲，觸摸其陰部外側；隔天下午趁前往桃園某國小比賽時，在車內親吻小芸及觸摸她胸部。

接著2010年2月底某日，教練又在地下室跆拳道練習教室旁樓梯間，擁抱、親吻小芸，此次行為經他人檢舉，學校的性別平等教育委員曾進行調查，教練並和小芸父母和解賠償40萬元，證實有進行猥褻行為。

小芸多年後在DCARD論壇發表貼文，控訴教練多次擁抱、親吻或觸摸其身體，還曾數次試著讓她握住教練生殖器的不堪行為。

台中地院審理時，該名教練坦承犯行，並當庭向小芸道歉，法官審酌2010年間曾以40萬元和小芸父母達成和解，但和小芸因調解條件差距過大無法達成和解，依7個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪刑，各判決7月到8月不等徒刑，合併應執行1年6月，不予宣告緩刑，可上訴。

