南庄加里山大坪登山口大霧山友車卡側溝，與4天前地點僅差左、右側。（警方提供）

苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，吸引不少山友前往登山。不過，頭份警方今天指出，大坪登山口常有車輛卡側溝事件，今（1）日凌晨3點多接獲報案，一名李姓男山友獨攀後開車下山，結果車輛在大霧中視線受阻，輪胎因此卡在側溝，警方趕緊聯繫拖吊業者協助，警方也發現，4天前該處也發生一起車輛輪胎卡側溝事件，不過上次為登山前卡在右側，此次為下山後卡在左側。

頭份警方今天表示，南庄分駐所警員唐郁栩於今天凌晨3點多接獲報案稱，至加里山大坪登山口遇下山開車離開，因天色昏暗起大霧且路面佈滿青苔較為濕滑，導致車身不慎陷入路邊水溝動彈不得。

請繼續往下閱讀...

警方趕到現場處理時，發現李男車輛輪胎卡溝位置與4天前獲報幾乎在同一個位置，僅是上、下山、車輛卡在左；右側差別，頭份警方提醒，加里山登山客多，但近期受東北季風影響，山區容易有雨勢、且較容易起霧影響開車視線，且類似事件發生頻率高，呼籲山友務必注意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法