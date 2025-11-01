76歲老嫗遇「黃昏之戀」 到超商買點數要幫忙「付醫藥費」卻是詐騙

76歲老嫗遇「黃昏之戀」，到超商買點數要幫忙付醫藥費，結果是詐騙。（警方提供）

苗栗縣一名76歲老嫗昨（10月31日）下午1點多前往頭份市一處超商要購買App Store點數，店員感覺有異通報警方，警方到場才得知老嫗要購買1.8萬元點數，幫助自稱人在香港受傷的男友人，警方了解事情經過後，發現老嫗碰上典型的假交友、戀愛詐騙手法，經過一番苦口婆心勸阻後，才阻止老婦購買點數。

頭份警方今天表示，該名老嫗口中的「男友人」透過社群媒體管道與其聯繫後，雙方互加Line好友，該名「男友人」不時噓寒問暖取得老嫗信任，誤以為遇上黃昏之戀；「男友人」告知老嫗其在香港發生車禍需要施打進口藥物治療及輸血，醫藥費金額龐大，需由老嫗購買APP Store點數協助繳納醫藥費。

老嫗得知後趕緊跑到超商購買點數，但因其年紀較大引起店員警覺故通報警方，警方到場後告知老嫗碰到詐騙集團，最後終於阻止老嫗購買點數。

頭份警方提醒，民眾若碰上網友愛情攻勢，要求交付提款卡或匯款等情形，均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，請迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察遭詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

