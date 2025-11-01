為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嚇人！台中男子沿路隨機砸6車 民眾合力制伏送辦

    2025/11/01 12:47 記者陳建志／台中報導
    台中大里喬城路，一名莊姓男子今天上午沿路隨機砸車，造成6輛自小客車擋風玻璃、車窗被敲破。（記者陳建志翻攝）

    台中大里喬城路，一名莊姓男子今天上午沿路隨機砸車，造成6輛自小客車擋風玻璃、車窗被敲破。（記者陳建志翻攝）

    台中一名莊姓男子（31歲），今天上午10點多，拿著鋼條、鐵棒出現在大里喬城路，突然抓狂沿路敲毀停在路邊的汽車，造成6輛自小客車車窗或擋風玻璃被砸破，民眾發現合力將他制伏，並通報警方到場接手壓制，初步發現莊男因情緒不穩隨機砸車，將帶回警局釐清動機，目前依毀損罪嫌偵辦。

    台中大里喬城路，今天上午10點多，一名莊姓男子（31歲）拿著鐵棒、鋼條在路上閒逛，接著抓狂沿路叫囂，並拿鐵棒沿路砸車，民眾發現大聲喝斥，莊男還是持續拿鐵棒砸毀停在路邊汽車的車窗和擋風玻璃，造成6輛自小客車的車窗和擋風玻璃被敲破。

    民眾見狀立刻合力上前將他壓制，並向警方報案，台中市警局霧峰分局警方獲報，立刻趕來處理，將莊男制伏逮捕，初步調查莊男和這些車主並不認識，疑因情緒不穩隨機砸車，目前已將他帶回警局釐清犯案動機，並依毀損罪嫌進行偵辦。

    台中莊姓男子，今天上午在大里喬城路持鐵棒沿路砸車，警方獲報到場將他壓制。（記者陳建志翻攝）

    台中莊姓男子，今天上午在大里喬城路持鐵棒沿路砸車，警方獲報到場將他壓制。（記者陳建志翻攝）

    莊姓男子今天上午持鐵棒沿路砸車。（記者陳建志翻攝）

    莊姓男子今天上午持鐵棒沿路砸車。（記者陳建志翻攝）

    熱門推播