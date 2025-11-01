新北32歲騎士疑摔車倒地後遭貨車輾過 頭部重創傷重不治

王姓騎士行經新北市中和區環河西路時，疑摔車倒地後，遭到蔣姓男子駕駛的大貨車輾過，送醫搶救後仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

王姓男子今天（1日）早上騎機車行經新北市中和區環河西路時，疑摔車倒地後不幸遭蔣姓男子駕駛的大貨車輾過，造成王男頭部重創，當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵，隨即將其送往醫院搶救，但仍宣告不治，詳細事故原因仍待進一步調查。

中和警分局調查，從事水電工作32歲王男當時準備前往新北新店工作，而58歲蔣男則載著鴿子飼料準備前往宜蘭地區。王男今早7時許騎機車沿中和環河西路往永和方向行駛時，不明原因自摔擦撞一旁蔣男駕駛的貨車後隨即遭到輾過頭部，蔣男見狀立即停車報案。

據知，警消趕抵時，發現王男頭部重創且已經沒有呼吸心跳，救護人員實施CPR心肺復甦術後，緊急送往衛福部立雙和醫院搶救，但仍無力回天。據指出，蔣男酒測值為0毫克，王男酒測值仍需抽血檢驗，目前警方已將蔣男帶回交通分隊，詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

王姓騎士自摔後擦撞行駛在一旁的貨車，隨後遭到輾過。（記者陸運鋒翻攝）

