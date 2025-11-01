為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北32歲騎士疑摔車倒地後遭貨車輾過 頭部重創傷重不治

    2025/11/01 12:37 記者陸運鋒／新北報導
    王姓騎士行經新北市中和區環河西路時，疑摔車倒地後，遭到蔣姓男子駕駛的大貨車輾過，送醫搶救後仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    王姓騎士行經新北市中和區環河西路時，疑摔車倒地後，遭到蔣姓男子駕駛的大貨車輾過，送醫搶救後仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    王姓男子今天（1日）早上騎機車行經新北市中和區環河西路時，疑摔車倒地後不幸遭蔣姓男子駕駛的大貨車輾過，造成王男頭部重創，當場失去呼吸心跳，警消獲報趕抵，隨即將其送往醫院搶救，但仍宣告不治，詳細事故原因仍待進一步調查。

    中和警分局調查，從事水電工作32歲王男當時準備前往新北新店工作，而58歲蔣男則載著鴿子飼料準備前往宜蘭地區。王男今早7時許騎機車沿中和環河西路往永和方向行駛時，不明原因自摔擦撞一旁蔣男駕駛的貨車後隨即遭到輾過頭部，蔣男見狀立即停車報案。

    據知，警消趕抵時，發現王男頭部重創且已經沒有呼吸心跳，救護人員實施CPR心肺復甦術後，緊急送往衛福部立雙和醫院搶救，但仍無力回天。據指出，蔣男酒測值為0毫克，王男酒測值仍需抽血檢驗，目前警方已將蔣男帶回交通分隊，詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    王姓騎士自摔後擦撞行駛在一旁的貨車，隨後遭到輾過。（記者陸運鋒翻攝）

    王姓騎士自摔後擦撞行駛在一旁的貨車，隨後遭到輾過。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播