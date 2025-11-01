色保全猥褻襲胸住戶女兒 噁問：妳胸部很小需要男朋友吸一吸

高雄連姓保全猥褻住戶未成年女兒得去坐牢6個月。示意圖（資料照）

連姓男子在鳳山區某社區大樓擔任保全，他見住戶的女兒年幼可欺，竟假意關心對方有沒有男朋友，還噁問「妳胸部很小需要男朋友吸一吸」、「要不要阿伯現在幫妳用」，甚至還把小女生強拉到樓梯間上下其手，女學生反抗逃回家報警，連男被法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑6月。

判決指出，去年10月28日下午4點多，16歲少女小美（化名）放學回家，經過管理室時突然被連姓保全叫住，連男裝成熱心長輩，先關心小美有沒有男朋友，接著竟開口說：「妳胸部很小需要男朋友吸一吸、捏一捏就會變大」，甚至還提出噁心的問題，「要不要阿伯現在幫妳用」。

請繼續往下閱讀...

小美看連男很奇怪，急忙閃躲想趕快回家，沒想到竟被他一把拉住，強行帶至樓梯間襲胸，小美奮力反抗逃離狼爪，回家後向媽媽告狀，媽媽得知女兒被欺負，直接帶著女兒去警局報案。

高雄地方法院審理時，連男坦承犯行，並表達願意賠償小美，但因雙方對於賠償金額認知差距甚大，和解破局後，法官依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他徒刑6月，可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法