    社會

    北市法拉利男酒駕載女友遇臨檢站 竟在建國高架迴轉逆向還想跑

    2025/11/01 12:03 記者陸運鋒／台北報導
    薛男駕駛法拉利超跑載女友，行經北市建國高架道路時，見到警方臨檢站竟直接掉頭迴轉逆向。（記者陸運鋒翻攝）

    薛姓男子今天凌晨4時許駕駛法拉利超跑，載著周姓女友行經台北市建國高架道路時，見到前方警方設置臨檢站，竟直接迴轉逆向準備落跑，後方用路人見狀連忙阻擋，警方追上前後將薛男上銬逮捕，經查酒測值達0.4毫克，詢後移送偵辦。

    大安警分局調查，待業中的32歲薛男今晨帶著29歲周姓女友，前往北市東區某酒店飲酒結束後，開著向朋友借來的法拉利458超跑離去，但行經北市忠孝東路三段、建國高架匝道，見到警方所設置的臨檢站後，隨即迴轉掉頭逆向打算揚長而去，但其他駕駛見狀後，紛紛將車道堵住防止他落跑。

    據查，敦化南路派出所3名員警見狀後，立即狂奔及驅車上前，喝令薛男下車受檢，但2人不但不配合，周女還因酒醉不斷咆哮，警方隨即將其實施管束，並將薛男壓制上銬，經檢測後，酒測值為0.4毫克，隨即將其帶回偵辦。

    警詢時，薛男稱因在酒店喝了數杯威士忌，返回北投住處怕被抓到酒駕才會落跑，詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例不按遵行方向行駛，開出600以上1800百元以下罰單，至於同車的周女，將處6000元以上15000元以下罰鍰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    薛男酒測值達0.4毫克，詢後依公共危險罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

