彰縣交通罰鍰預算4.4億 罰鍰反降近6千萬 警局曝原因

從2013年至2023年彰化縣警察局交通罰鍰歲入預算都編列3億8千萬元，決算卻年年居高不下，2023年決算更達到6億餘元，創下歷史新高，預算與決算差距超過2億多元，縣警局挨轟為顧績效狂開單，不過去年預算首度調高到4億4千萬元，決算卻不增反降，減少近6千萬元，縣警局對此表示，應與去年6月8項交通違規不開放民眾檢舉，以及後端加強稽核民眾檢舉交通違規舉證資料有關。

縣議員賴清美指出，2025年總預算案彰化縣各機關單位預算書中，彰化縣警局交通罰鍰歲入預算為4億4千萬元，與去年持平，但去年的決算為5億4千多萬元，較預算整整多了1億餘元，坊間就傳聞警方狂開單；她研判今年決算數恐怕也不會太低，尤其是去年與今年陸續增加科技執法系統，是否會引發民眾質疑「警方搶錢」？希望警方在交通執法時，能盡量以勸導代替開單處罰。

去年6月30日起，有8項交通違規不開放民眾檢舉，分別是騎機車手持手機使用；手持、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，大型車倒車無人在後指引；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、快車道及騎樓（臨時）停車；機車於人行道、行人穿越道臨時停車；在交岔路口10公尺、公共汽車招呼站10公尺、消防車出入口5公尺內（臨時）停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出、入口或消防栓之前違規停車。

賴清美表示，今年交通罰鍰預算數是4億4千萬元，與去年持平，截至9月底決算是4億1157萬餘元，今年達標甚至是超越預算的可能性相當高，但相信若大家都遵守交通規則，口袋銀兩就不會減少，也可降低交通事故發生。

