人夫大膽帶小三回家激戰 人妻樓梯間錄到「你好強」求償百萬

新竹馮姓男子將小三帶回家中一樓激戰，沒想到樓上的妻子發現，偷偷走到樓梯間錄下「你好強」與家具撞擊和男女喘息聲，憤而對二人連帶求償100萬元，新竹地院法官認為這些聲音「符合男女性行為時聲響情狀」，判馮男需賠償妻子10萬元。

81年結婚育有2名子女的林女說，先生馮男經常將小三廖女帶回竹縣住處約會，經鄰居目睹錄音，並傳送訊息告訴她，去年1月9日晚上二人在林女住處1樓房間內激戰，當時人在2樓的林女碰巧發現，在樓梯間錄下2人激戰時廖女的呻吟喘息聲，包括「翹了啦」、「舒服」、「那你摳我」、「太熱」、「我的胸部本來就沒有很…」、「你好強喔」。

事後馮男不僅未否認，甚而揚言「是啊！去告啊！這我家裡我為什麼不能做真做愛？」林女憤而告二人連帶賠償100萬元。

法官勘驗鄰居錄音，僅能聽出係一男一女聲音，談話內容模糊不清，無法做為證據。而對話框顯示「剛老爺有帶一個女的」、「你芎林家有女人來了」、「剛和小三聊，還邊開抽油煙機邊做菜」，並未顯示係何人所傳送給林女，且鄰居不便到庭作證，該女子是否為馮男婚外情對象，法官無從查證。

而林女的錄音可聽出女性喘息聲、男性說話聲、撞擊聲、桌腳或椅腳摩擦地板聲音，以及女子說「你好強」，符合男女性行為時聲響情狀。

林女質問「我還抓現行犯欸！我人還在這裡，房門還沒關欸！吼！可笑欸！那房間門欸！兩個人做愛在那趴趴趴那麼大聲，房間門還不用關的欸！」時，馮男回覆「是啊，去告啊！這我家裡我為什麼不能做真做愛？」等於承認在住處房間與他人發生性行為。

法官調查，由於夫妻早於109年間即簽署離婚協議書，僅係未辦理離婚登記，馮男亦已另案提起離婚訴訟，且從錄音內容可見夫妻關係已疏離多年，對彼此間已有諸多不滿，溝通上亦多仰賴子女，婚姻關係已破裂而貌合神離多年，徒留婚姻空殼，因此馮男侵害配偶權之行為，對林女造成精神痛苦程度不高，因此精神慰撫金以10萬元為適當。

