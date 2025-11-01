台東兒少安置機構輔導員拍9園生性影像 19罪判44年5月

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

台東某兒少安置機構沈姓男生活輔導員於106年起到112年間，在浴室對全裸的被安置園生拍攝影像，甚至掀開包皮觀看，對9人犯案19次成立罪刑，台東地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，各判處3個月到4年不等，總計44年5個月，合併執行8年，另有多案因罪證不足，獲判無罪。這家機構在案發後，已於去年歇業。

判決書指出，這家機構為收容18歲以下兒童及少年，沈姓生活輔導員從106年起，利用少年在機構浴室洗澡、全裸之機犯案，先強求其啟門、按指示為手握陰莖、雙手撥開臀部等姿勢，再持行動電話進行拍攝性影像，並有要求掀開包皮以供觀看、頭後仰坐地等姿勢。還有少年是在浴室打掃，他在先徵得少年同意後，請求少年做出雙手撥開臀部、坐於地面等姿勢，再以行動電話予以拍攝性影像。

這類犯行共有9位兒少受害，共拍攝19次，台東地院審理時，沈男認罪，法官認為他觸犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，犯案態度良好，依個案輕重，各判處3個月到4年不等，總計44年5個月，合併應執行有期徒刑8年。

檢察官另外查出有兩位園生受害，但沈男否認知悉兩人未滿18歲，並指機構內確有收容超過18歲的園生；檢察官以影像中兩人生殖器陰毛細小，亦非茂密，可佐證尚未成年，但法官認為少年第二性徵於青春期之發育狀況，本因人而異，不乏因遺傳、健康、營養等因素，致生性早熟或性晚熟之例外現象，檢察官據即認被害園生未滿18歲，尚嫌率斷，無從憑為被告不利之認定，因此判決無罪。

