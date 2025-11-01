光天化日噴辣椒水毆人搶金項鍊 原來是感情糾紛引起

范女遭噴灑辣椒水後毆打，搶走身上配戴的金項鍊，警方原以為是一起隨機搶奪案，經深入追查後，才發現是感情糾紛所引起。（記者陸運鋒翻攝）

范姓女子日前在新北市永和住家附近，光天化日遭一名男子噴灑辣椒水後毆打後，搶走身上配戴的金項鍊，警方原以為是一起隨機搶奪案，經深入追查後，才發現是感情糾紛所引起，陸續執行2波搜捕行動，將劉、張、江及2名少女共5嫌拘提到案，依強盜、教唆傷害及傷害等罪嫌送辦。

據悉，24歲范女與17歲少女交往後，疑因個性不合多次爆發口角，雙方分手後產生嫌隙，而范女事後對少女胞妹嗆聲，少女胞妹向江姓友人哭訴後，江男決定替2名少女出氣，涉指使26歲劉姓及30歲張姓男子給范女一個教訓。

警方調查，范女上月14日外出到永和福和路一間超商前時，遭埋伏劉嫌噴灑辣椒水並揮拳毆打，再搶走頸部配戴約20萬元的黃金項鍊逃逸，警消到場後，發現范女頭部有多處挫傷及撕裂傷，送醫治療後幸無生命危險。

警方指出，專案小組調閱多支監視影像展開追查，發現劉嫌得手黃金項鍊後，逃逸過程不斷變裝、製造斷點，經分析作案軌跡鎖定犯嫌、同案共犯身份及租屋處所，見時機成熟後，先於上月22日持搜索票及拘票至雙北地區，將劉嫌及提供作案工具的張嫌拘提到案，扣得手機、無記名悠遊卡等相關證物。

警方說，專案小組持續擴大調查犯案動機，確認背後仍有教唆者，循線追查後於前天執行第2階段收網行動，逮捕江嫌及2名少女到案，警詢後將5嫌依強盜、傷害、教唆傷害等罪嫌移送新北地檢署及新北少年法庭偵辦，檢方複訊後，聲押禁見張、劉獲准，另諭令江嫌6萬交保候傳。#

江嫌移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

劉嫌（前）及張嫌（後）移送地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

