    澎湖交通船突傳旅客手機行動電源爆炸 驚險畫面曝光

    2025/11/01 10:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    南海之星1號停泊望安潭門港載客之際，中排座位突傳火球。（澎湖車管處提供）

    航行澎湖南海望安、七美交通船-南海之星1號，昨（10月31日）下午由望安潭門港，準備載客返回馬公，開船前突然中排1名男性乘客拋出1團火球，旋即爆炸起火，旁邊女性乘客尖叫聲四起，船員聞聲後立即持滅火器滅火，現場遺留白色粉塵，原來是旅客攜帶的手機行動電源爆炸。

    據了解，10月31日南海之星1號由七美南滬港載客26人開往望安潭門港，下午1時20分停靠載客113人，準備開回馬公港，在潭門港整理貨物及接駁旅客上下船時，中間排1名中年男子座位突然傳出火光，火球隨即呈拋物線掉落在走道，形成大型火團，引發船上警報器大響，旁邊見狀的乘客紛紛走避，並夾雜女性乘客的尖叫聲。

    該名男性乘客事發之後立即起身用腳滅火，南海之星1號船員聽聞警報聲響，立即持船上滅火器衝向現場，以粉塵清除殘火，現場走道遺留大片白色粉塵痕跡，並找到已燒成殘骸的手機行動電源，由於燃燒的濃煙充滿密閉船艙，船員們迅速打開所有窗戶及通風口，讓濃煙能順利排出，並在下午1時40分由望安開回馬公。

    近年來手機行動電源頻傳自燃，原因可能是劣質電池（品質不佳的電芯導致內部不穩定）、不當使用（如過度充電放電、撞擊、短路）、以及存放環境不佳（高溫、潮濕）等，都可能引發電池內部短路或「熱失控」，進而導致起火。幸好此次風波在靠港停航狀況下發生，若發生在航行途中後果恐不堪設想。

    起火原因是旅客手機行動電源自燃，清理火場已燒成廢鐵。（澎湖車管處提供）

