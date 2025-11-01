為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    畫面曝光！台中又見三寶違規穿越馬路 煞車不及撞翻送醫

    2025/11/01 10:38 記者陳建志／台中報導
    台中張姓婦人昨天傍晚行經公益路任意穿越車道，當場遭撞翻送醫，還要吃上罰單。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓婦人昨天傍晚行經公益路任意穿越車道，當場遭撞翻送醫，還要吃上罰單。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓婦人（68歲）昨天傍晚5點多，行經西區公益路時想穿越馬路，結果沒走行人穿越道，卻任意從車陣中穿越，造成剛好行經內側車道，由蔡姓女子（49歲）駕駛的自小客車反應不及將張女撞翻，所幸送醫左手擦挫傷，意識清楚，任意穿越車道可依法開罰，詳細肇因則由警方鑑定後釐清。

    台中第一分局昨天傍晚5點35分接獲報案，指稱西區公益路段發生一起行人與自小客車碰撞事故。

    警方到場調查後發現，當時張姓婦人（68歲）想步行橫越公益路，但是沒走行人穿越道，卻直接從車陣中穿越，且沒有注意左方的來車，因此要通過內側車道時，剛好行經由蔡姓女子（49歲）駕駛的自小客車反應不及，右前車頭將張女撞翻。

    張姓婦人被撞後，送醫發現左手擦挫傷，意識清醒，蔡姓女駕駛則未受傷，經酒測酒測值為0。

    警方表示，將依規定蒐證處理並調閱現場監視器還原事故經過，詳細肇因將由相關單位鑑定後釐清，呼籲行人過馬路應走行人穿越道並注意來車，任意穿越車道，可依違反「道路交通管理處罰條例」78條處500元罰鍰，駕駛人行經路段也應減速慢行，共同維護道路安全。

    台中張姓婦人昨天傍晚行經公益路任意穿越車道，當場遭撞翻送醫，還要吃上罰單。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓婦人昨天傍晚行經公益路任意穿越車道，當場遭撞翻送醫，還要吃上罰單。（記者陳建志翻攝）

