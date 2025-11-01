法院判斷錯誤立法院背鍋？法界議論運將撿屍案 檢3度抗告才羈押

國民黨立委吳宗憲。（資料照）

近日法界就抗告權議論紛紛，並提出「計程車之狼」范永生案件，是檢察官3度提出抗告，高院才將二度性侵酒醉乘客、通緝到案的范男羈押，質疑若法院在審判中錯誤評估逃亡、滅證風險，檢方又不得提起抗告，導致被告潛逃、再犯，社會輿論勢必轉而批評「法院太鬆」，最後難道立法院要背鍋？

法界人士指出，范姓運將可惡至極，2023年間犯下兩起性侵、猥褻案，分別被判2年、8年6月徒刑。判決書顯示，范男犯案手法如出一轍，均是將酒醉女乘客載到他處下手，犯案後逃逸，其中一名被害女子更被逼口交，范男見對方抵抗仍不罷手，將生殖器強硬放入被害人口中來回抽動直至射精，但他在法院卻囂張嗆聲，稱被害人的診斷證明造假，醫師都是拿錢辦事等語。

請繼續往下閱讀...

目前2案均上訴於高院審理中，但原本在押的范男突於今年4月底獲釋，高檢署檢察官憂心范男出監後再犯，火速提出抗告，全案獲最高法院支持發回更裁，但高院仍維持原裁定，前後來回數次，法官見解始終未獲最高院認同；後來第3次發回，全案改由新的合議庭接手，合議庭採不同見解，認為范男在一審偵查、審理期間，均是通緝到案，才逆轉將范男羈押至12月中旬。

對此，法界議論紛紛，若國民黨立委吳宗憲的草案「禁止檢察官就審判中羈押、交保裁定抗告」通過，那范男在第一次被裁定交保後，檢方將完全喪失救濟管道，法院即使明顯判斷失當，也無任何機制可即時糾正，在此情況下，被害人、社會公共安全，均被置於風險之中。

法界認為，一旦剝奪檢方抗告權，司法體系將失去自我糾錯的最後防線，下次若再有范姓運將重獲自由、再次犯案，責任究竟該由誰承擔？社會輿論勢必轉而批評「法院太鬆」，這樣的後果難道由立法院背鍋嗎?

