    首頁 > 社會

    越籍男子酒駕撞死人 檢方以公共危險罪嫌起訴

    2025/11/01 10:07 記者謝武雄／桃園報導
    31歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後開車還逆向撞上兩輛機車。（警方提供）

    31歲越南籍男子NGUYEN VIET，於今年5月1日中午12點20分左右酒後開著黑色轎車，車上還載了2名友人，行經八德區和平路，失控衝到對向車道，波及兩輛機車，導致1死2傷，警方在附近草叢發現轎車，NGUYEN VIET坐在駕駛座上渾身酒味；檢方以公共危險罪嫌，不能安全駕駛動力交通工具之罪因而致人於死罪起訴。

    警檢調查，NGUYEN VIET於上午9點在八德區長興路喝了2瓶啤酒，還帶著友人上路，行經八德區和平路靠近大湳交流道附近，黑色轎車失控衝到對向車道，撞到騎機車45歲陳姓男子、後座戴著妻子44歲陳姓女子，兩人摔倒在地，機車往前跑，撞上經過的江姓女騎士，NGUYEN VIET酒測值高達每公升0.49毫克。

    救護人員到場時，騎士陳男已無呼吸心跳，妻子則是頭部外傷、後頸、前胸、右肩、左骨盆挫傷、左右手肘、左前臂、左手、左大腿、左膝、左小腿多處擦傷；另名騎士江女則是雙側膝部擦挫傷，3人送往聖保祿醫院急救，陳男不幸於下午2點宣告不治，2女並無大礙。

    檢方認為，NGUYEN VIET所為係涉犯刑法第185條之3第2項、第1項第1款，公共危險罪，不能安全駕駛動力交通工具之罪因而致人於死罪；另違反道路交通管理處罰條例第86條第1項第1、3款、刑法第284條前段之未領有駕駛執照酒醉駕車過失傷害等罪嫌。

    NGUYEN VIET飲酒類致不能安全駕駛動力交通工具而駕駛行為，涉犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死、未領有駕駛執照酒醉駕車過失傷害等罪嫌，為想像競合犯，從一重之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌論處。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    31歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後肇事，還躲在草叢撞倒檳榔攤。（警方提供）

    31歲越南籍男子NGUYEN VIET酒後肇事，還躲在草叢撞倒檳榔攤。（警方提供）

