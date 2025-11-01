利用逮獲毒蟲溯源追蹤 查獲毒梟家庭分裝場

警方查獲各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

台北市毒緝中心根據保安大隊查獲的毒蟲案件進行溯源追查，循線在新北市樹林區查獲毒品上游黃姓藥頭，涉嫌將住處設置為新興毒品混合分裝場，查獲一粒眠約12000顆 、卡西酮原料200g、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物，訊後依毒品罪嫌移送新北市地檢署偵辦。

北市刑警大隊表示，北市警今年1至9月僅利用巡邏路檢便查獲毒品案件2885件，所查獲毒品種類多為愷他命、安非他命及新興毒品依托咪酯及卡西酮咖啡包等。

今年1月間，保安大隊在大同區路檢查獲劉姓犯嫌持有混合式毒品卡西酮咖啡包150包，及一粒眠梅片630顆等大量毒品。隨後便由毒緝中心接手進行溯源，追查毒品的來源與流向。

案經警方逐步過濾，終於鎖定毒品上游黃姓藥頭，蒐證發現對方為便利分裝毒品，就直接在住處成立新興毒品混合地下工場，平日由自己獨立作業。

警方日前進行突襲查緝，在對方住處查獲大批毒品及分裝工具，包含一粒眠約12000顆 （毛重6.8kg）、卡西酮原料200g、研磨器、咖啡包分裝袋數箱、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物。

北市刑大表示，警方今年重點打擊新興毒品依托咪酯及毒品咖啡包，1至9月間共計查獲混合式毒品分裝場116件，計犯嫌149人，並扣毒品咖啡包2.2萬餘包，相較113年查獲犯嫌54人、1.6萬餘包，數據明顯上升。

警方表示，混合式毒品顧名思義混合多種毒品，包含MDMA、喵喵-卡西酮、FM2、愷他命等，同時參雜中樞神經興奮劑及抑制劑，並以繽紛色彩的咖啡包、錠類及菸品作為偽裝，甚加以酒精混用，使施用人口忽視用量及低估其危險性，造成生理反應混亂，心跳忽快忽慢、肌溶解症及腎衰竭等極大負荷，甚至發生猝死的風險。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲一粒眠約12000顆（記者劉慶侯翻攝）

警方查獲分裝工具一批。（記者劉慶侯翻攝

