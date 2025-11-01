為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    利用逮獲毒蟲溯源追蹤 查獲毒梟家庭分裝場

    2025/11/01 10:09 記者劉慶侯／台北報導
    警方查獲各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲各類毒品贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市毒緝中心根據保安大隊查獲的毒蟲案件進行溯源追查，循線在新北市樹林區查獲毒品上游黃姓藥頭，涉嫌將住處設置為新興毒品混合分裝場，查獲一粒眠約12000顆 、卡西酮原料200g、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物，訊後依毒品罪嫌移送新北市地檢署偵辦。

    北市刑警大隊表示，北市警今年1至9月僅利用巡邏路檢便查獲毒品案件2885件，所查獲毒品種類多為愷他命、安非他命及新興毒品依托咪酯及卡西酮咖啡包等。

    今年1月間，保安大隊在大同區路檢查獲劉姓犯嫌持有混合式毒品卡西酮咖啡包150包，及一粒眠梅片630顆等大量毒品。隨後便由毒緝中心接手進行溯源，追查毒品的來源與流向。

    案經警方逐步過濾，終於鎖定毒品上游黃姓藥頭，蒐證發現對方為便利分裝毒品，就直接在住處成立新興毒品混合地下工場，平日由自己獨立作業。

    警方日前進行突襲查緝，在對方住處查獲大批毒品及分裝工具，包含一粒眠約12000顆 （毛重6.8kg）、卡西酮原料200g、研磨器、咖啡包分裝袋數箱、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物。

    北市刑大表示，警方今年重點打擊新興毒品依托咪酯及毒品咖啡包，1至9月間共計查獲混合式毒品分裝場116件，計犯嫌149人，並扣毒品咖啡包2.2萬餘包，相較113年查獲犯嫌54人、1.6萬餘包，數據明顯上升。

    警方表示，混合式毒品顧名思義混合多種毒品，包含MDMA、喵喵-卡西酮、FM2、愷他命等，同時參雜中樞神經興奮劑及抑制劑，並以繽紛色彩的咖啡包、錠類及菸品作為偽裝，甚加以酒精混用，使施用人口忽視用量及低估其危險性，造成生理反應混亂，心跳忽快忽慢、肌溶解症及腎衰竭等極大負荷，甚至發生猝死的風險。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲一粒眠約12000顆（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲一粒眠約12000顆（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲分裝工具一批。（記者劉慶侯翻攝

    警方查獲分裝工具一批。（記者劉慶侯翻攝

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播