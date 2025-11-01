為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    旱溪高灘地種菜被拔不滿 持鐵鎚連敲3里長服務處下場出爐

    2025/11/01 09:39 記者陳建志／台中報導
    台中陳姓男子在旱溪高灘地種菜被拔除不滿，持鐵鎚連敲3里長服務處，台中地院依恐嚇危害安全罪判處3月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中陳姓男子在旱溪高灘地種菜被拔除不滿，持鐵鎚連敲3里長服務處，台中地院依恐嚇危害安全罪判處3月徒刑。（記者陳建志攝）

    台中一名陳姓男子，在東門橋旁的旱溪高灘地種菜，懷疑是被東區東信里長洪榮吉、十甲里長林昑照、東門里長莊錦聰舉報，而被第三河川分署拔除，今年2月接連持鐵鎚和榔頭敲毀3人服務處的門窗、花盆、排水管、鐵捲門，警方獲報查出是陳男所為移送法辦，台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官依恐嚇危害安全罪，判處他3月徒刑。

    檢警調查，陳姓男子今年2月19日凌晨3點15分，先騎機車到台中東區東信里長洪榮吉的服務處，持鐵鎚敲破該服務處旁、由洪榮吉使用的鐵皮屋門窗玻璃，造成門窗玻璃破損；接著又騎車，約凌晨3點32分抵達東區十甲里長林昑照的里辦公處，持鐵鎚敲毀林昑照擺放在騎樓的盆栽4盆及懸掛在該辦公室前的里長辦公室銅牌，造成銅牌、花盆損壞。

    陳男連犯兩案仍不知收斂，2月21日凌晨4點51分，又騎機車到東區東門里長莊錦聰的服務處，持榔頭敲打服務處的排水管，還有服務處的鐵捲門，造成排水管破裂、鐵捲門多處凹陷。

    陳男接連犯案後警方獲報，調閱監視器查出是陳男所為，並查扣犯案的鐵鎚、榔頭各1枝，依毀損、恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。

    台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官審酌，陳男因所種植的作物受阻礙，不釐清實際造成的原因，以理性、和平方式處理，僅因單方面懷疑心生不滿，就持鐵鎚或榔頭毀損3位里長的財物，且沒有賠償3人的損失，依恐嚇危害安全罪，三罪各判處2月、拘役50日、2月，應執行有期徒刑3月，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播