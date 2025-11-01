旱溪高灘地種菜被拔不滿 持鐵鎚連敲3里長服務處下場出爐

台中陳姓男子在旱溪高灘地種菜被拔除不滿，持鐵鎚連敲3里長服務處，台中地院依恐嚇危害安全罪判處3月徒刑。（記者陳建志攝）

台中一名陳姓男子，在東門橋旁的旱溪高灘地種菜，懷疑是被東區東信里長洪榮吉、十甲里長林昑照、東門里長莊錦聰舉報，而被第三河川分署拔除，今年2月接連持鐵鎚和榔頭敲毀3人服務處的門窗、花盆、排水管、鐵捲門，警方獲報查出是陳男所為移送法辦，台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官依恐嚇危害安全罪，判處他3月徒刑。

檢警調查，陳姓男子今年2月19日凌晨3點15分，先騎機車到台中東區東信里長洪榮吉的服務處，持鐵鎚敲破該服務處旁、由洪榮吉使用的鐵皮屋門窗玻璃，造成門窗玻璃破損；接著又騎車，約凌晨3點32分抵達東區十甲里長林昑照的里辦公處，持鐵鎚敲毀林昑照擺放在騎樓的盆栽4盆及懸掛在該辦公室前的里長辦公室銅牌，造成銅牌、花盆損壞。

請繼續往下閱讀...

陳男連犯兩案仍不知收斂，2月21日凌晨4點51分，又騎機車到東區東門里長莊錦聰的服務處，持榔頭敲打服務處的排水管，還有服務處的鐵捲門，造成排水管破裂、鐵捲門多處凹陷。

陳男接連犯案後警方獲報，調閱監視器查出是陳男所為，並查扣犯案的鐵鎚、榔頭各1枝，依毀損、恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。

台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官審酌，陳男因所種植的作物受阻礙，不釐清實際造成的原因，以理性、和平方式處理，僅因單方面懷疑心生不滿，就持鐵鎚或榔頭毀損3位里長的財物，且沒有賠償3人的損失，依恐嚇危害安全罪，三罪各判處2月、拘役50日、2月，應執行有期徒刑3月，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法