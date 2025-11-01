為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    分局一個字燈熄了他「預感」發生命案 預兆恐怖巧合與棄屍地點相符

    2025/11/01 09:54 記者林嘉東／新北報導
    鄒姓男子等3共犯趁凌晨將鍾姓男子的遺體棄置新北市萬里區海域，沒想到丟在封閉水域核二廠蓄水池內（左側），右側即為開放海域。（記者林嘉東攝）

    鄒姓男子等3共犯趁凌晨將鍾姓男子的遺體棄置新北市萬里區海域，沒想到丟在封閉水域核二廠蓄水池內（左側），右側即為開放海域。（記者林嘉東攝）

    新北市核二廠蓄水池去年4月發生浮屍命案，檢警鍥而不捨偵辦逮到主嫌王嘉榮，將他繩之以法；法院審理後，依殺人罪重判王無期徒刑。偵辦此案的前金山警分局偵查隊長、現為保安警總第一總隊警務員龔鴻偉憶述，命案發生前幾晚，他發現金山分局門口「新北市政府警察局金山分局」的「府」字燈光突然熄滅，就有預感轄內可能有命案發生，果然沒幾天就發生浮屍命案，隨著警方陸續逮到嫌犯，似乎冥冥中注定，賊星該敗。

    龔鴻偉說，警方查出48歲男子王嘉榮因不滿鍾姓死者黑吃黑，指使鄒姓、王姓與郭姓等3名小弟，將鍾男押上車後，王男對鍾注射3針海洛因致死，再指使鄒男等3人將鍾男的頭、腳套上黑色塑膠袋，載至北部海域棄屍；鄒等人落網後供稱，他們一路從桃園往北開至北海岸萬里區海邊，趁凌晨棄屍，以為海流會將鍾男的遺體帶出外海，想不到丟錯地方。

    龔鴻偉說，鍾男被棄屍的海域是在核二廠蓄水池內，該蓄水池周邊有約3公尺寬堤面與外界隔絕的封閉水域，鍾男遺體只會被困在蓄水池內，鄒男等人只要棄屍在蓄水池堤外，鍾的遺體就可能被海流帶出去，偏偏丟在蓄水池內，致遺體滯留在蓄水池內，讓警方得以在發現遺體後循線逮到殺人的王男與協助棄屍的鄒男等3人。

    辦案經驗豐富，偵破不少刑案的龔鴻偉回想，案發前，金山分局大門口「府」字燈光突然熄滅，他當時就有預感，轄內可能有命案發生，加上案發後，鄒男等人供稱棄屍時丟錯地方，似乎冥冥中注定，賊星該敗。

    龔鴻偉解釋，「府」字拆開來看，「一點一橫長，一撇到南洋，南洋有個人，只有一寸長」，其中，左邊的「一點一橫長，一撇到南洋」，意旨海水，中間的「人」被困在「寸」裡面，「寸」的字型，很像蓄水池周邊堤防，「府」的讀音又與｢浮」字相近，冥冥中注定警方偵辦的命案就是被困在蓄水池內，未被海流帶出外海的浮屍命案。

    龔鴻偉強調，警方在浮屍命案發生7個月後偵破，除了王姓主嫌被重判無期徒刑，協助棄屍的鄒男等3人落網，不是吸毒致死、跳樓身亡，就是罹癌，下慘悽慘；王男等人自以為天衣無縫的犯罪手法，還是逃不過上天織的法網，妄想可因此脫免罪責、逍遙法外，事實一再證明，法網恢恢疏而不漏，害人之心不可有，歹路不可行。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    新北市萬里區核二廠去年4月發生浮屍命案前，新北市金山警分局門口「府」字燈光突然熄滅，前偵查隊長龔鴻偉有預感轄內將有命案發生，沒多久發生浮屍命案。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區核二廠去年4月發生浮屍命案前，新北市金山警分局門口「府」字燈光突然熄滅，前偵查隊長龔鴻偉有預感轄內將有命案發生，沒多久發生浮屍命案。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播