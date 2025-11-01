IG撒餌出「網美」級價格性交易 男子「騙砲」還錄影、拍照

IG四處搭訕女生出「網美」級價格性交易，男子完事不給錢竟還錄影、拍照。（資料照）

郭姓男子常利用社群軟體Instagram（簡稱IG）四處瀏覽女性個人帳號，郭男也四處撒餌，見到外型喜歡的女性便透過IG私訊，與素未謀面的女生聯絡，並開出「網美級」價格，例如性交易一次3萬、6萬，陸續有多位受害者上當，其中一名女子與郭男約定6萬性交易，但郭男完事後不給錢甚至還用手機錄影、拍下性交易過程。2名女子不甘受騙向警方報案，苗栗地院法官近期審理後依詐欺罪判處郭男應執行有期徒刑1年5個月；郭男無故攝錄他人性影像罪則判處有期徒刑5個月，可易科罰金。

警方逮捕郭男後，發現郭男先透過IG四處瀏覽女性帳號，物色到喜歡的對象便私訊對方，且開價都達1萬元以上堪稱「網美」或「小模」等級價格，詢問在IG上見到的帳號女主人是否有意與其性交易。

郭男與女子小白（化名）去年6月間以3萬元達成約定，在新北市三重區一處旅館性交易，結果郭男事後不給錢便離開；郭男故技重施，去年8月間透過IG向女子小玲（化名）以6萬元約定性交易，郭男在小玲位於苗栗縣竹南鎮租屋處性交易後，還拿出手機拍攝，之後又再度不付錢落跑，之後小玲報警、警方逮捕郭男。

