為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    IG撒餌出「網美」級價格性交易 男子「騙砲」還錄影、拍照

    2025/11/01 09:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    IG四處搭訕女生出「網美」級價格性交易，男子完事不給錢竟還錄影、拍照。（資料照）

    IG四處搭訕女生出「網美」級價格性交易，男子完事不給錢竟還錄影、拍照。（資料照）

    郭姓男子常利用社群軟體Instagram（簡稱IG）四處瀏覽女性個人帳號，郭男也四處撒餌，見到外型喜歡的女性便透過IG私訊，與素未謀面的女生聯絡，並開出「網美級」價格，例如性交易一次3萬、6萬，陸續有多位受害者上當，其中一名女子與郭男約定6萬性交易，但郭男完事後不給錢甚至還用手機錄影、拍下性交易過程。2名女子不甘受騙向警方報案，苗栗地院法官近期審理後依詐欺罪判處郭男應執行有期徒刑1年5個月；郭男無故攝錄他人性影像罪則判處有期徒刑5個月，可易科罰金。

    警方逮捕郭男後，發現郭男先透過IG四處瀏覽女性帳號，物色到喜歡的對象便私訊對方，且開價都達1萬元以上堪稱「網美」或「小模」等級價格，詢問在IG上見到的帳號女主人是否有意與其性交易。

    郭男與女子小白（化名）去年6月間以3萬元達成約定，在新北市三重區一處旅館性交易，結果郭男事後不給錢便離開；郭男故技重施，去年8月間透過IG向女子小玲（化名）以6萬元約定性交易，郭男在小玲位於苗栗縣竹南鎮租屋處性交易後，還拿出手機拍攝，之後又再度不付錢落跑，之後小玲報警、警方逮捕郭男。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播