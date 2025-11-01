台南在新增2處科技執法 都在歸仁

高鐵台南站3號出口處新增科技執法，取締違規停車。（台南市警察局提供）

為防制交通事故、減少交通違規，台南警方今起新增2處科技執法設備，都在歸仁區，分別是圓環，以及高鐵站，取締項目各為不停讓行人、違規停車，宣導期3個月，籲請駕駛人注意。

南市警交通大隊表示，新設置的科技執法，分別在歸仁圓環的東西向中山路口，主要取締車輛不停讓行人；還有站前北路（高鐵台南站3號出口前計程車接送區），主要取締違規停車。

屬於當地鬧區的歸仁圓環，車流頻仍，現場已畫設指引標線，以及路口斑馬線，有助於維護行車秩序，新增科技執法，提醒駕駛注意停讓行人。

站前北路的科技執法，則是U型廣場接送旅客有停等時間限制，一些投機的駕駛就到3號出口處違停，因此警方加強取締。

警方評估易肇事路段（口）相關數據、違規態樣，以道路順暢程度，進行科技執法的建置，除了歸仁新增的2處之外，南區金華路與健康路口，由原設備功能擴充，再加取締違規停車。

交大強調，這次新增科技執法設備以取締「車輛不暫停讓行人通行」、「違規停車」為主，提醒駕駛人於行經行人穿越道時，留意行人通行狀況，與行人保持3公尺（約1個車道寬）以上之距離。

另於黃線（禁止停車線）停車時，留意不得停放超過3分鐘之規定。

此外，為避免部分民眾不熟稔路況，並讓駕駛人了解建置後的交通環境，今天啟用後展開3個月宣導期，但南區金華路與健康路口除新增擴充的違規停車取締外，其他功能先前業已施行，不列入宣導期。

預計115年2月1日起正式舉發，各設備部分細節均於本局官網公布提供各駕駛人參考。

交大呼籲用路人，科技執法的建置，並非以處罰為目的，而是為了導正及遏止部分駕駛人的不良習慣，藉此達到防制交通事故及維護道路（路口）順暢的效果。

交大希望民眾行駛道路時，務必遵守相關交通規則，彼此禮讓，共同營造友善的交通環境。

