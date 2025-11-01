性侵女友關逾12年！ 惡男出獄再強吻少女裁定強制治療

惡男性侵女友關12年餘，出獄百貨公司強吻少女，屏東地方法院裁定強制治療。（記者葉永騫攝）

屏東王姓惡男因女友要分手，竟持水果刀抵住女友脖子再拿手銬將女友雙手銬住，還強迫女友吃安眠藥，性侵高達4次，被判刑12年11月，去年服刑完畢出獄後，被醫院評估小組列為高再犯層級，今年4月竟在百貨公司對強吻少女、觸摸及跟騷，屏東地方法院裁定王男強制治療，期間為1年。

裁定書指出，王男在14年前因為女友要分手，趁女友要搬家時持水果刀進入，抵住女友脖子，並用手銬將女友雙手銬住，強制性侵3次，接著又強迫女友吃安眠藥後再性侵1次，行為相當惡劣，王男並且還犯下竊盜等罪，被法官重判12年11個月徒刑，101年入監執行，113年4月縮短刑期執行完畢出監，但醫院輔導課程常常請假未到，沒想到今年再度犯案，不但在百貨公司跟騷、觸摸少女，又再犯竊盜罪。

請繼續往下閱讀...

王男則向法官辯稱，因為從事清潔工作，不方便請假，在百貨公司是因為想跟女孩交朋友，坦承犯錯，強調情緒低落是受到工作及家庭的壓力，希望不要強制治療。

法官認為，王男涉犯竊盜案、跟蹤騷擾防制法、性騷擾防治法及兒童及少年福利與權益保障法等案件，性侵害加害人評估小組會議認為，再犯風險高，應接受強制治療，檢察官也聲請裁定接受強制治療，以降低再犯危險，保護社會大眾安全，並協助受治療者復歸社會，因此裁定王男應入相當處所施以強制治療之執行期間為1年。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法