    社會

    學妹「很漂亮」 學長拍她上廁所！下場曝光

    2025/11/01 08:18 記者顏宏駿／彰化報導
    學妹如廁看到上方有人拿手機拍攝。（示意圖，資料照）

    彰化縣一名高職女生上廁所，突然抬頭看到上方有一支手機對著她如廁拍攝，她嚇得大叫一聲「有色狼」，學長見狀落跑，學妹奪門而出向學校報告。靠著廁間週邊的監視器，學長賴都賴不掉。他的惡行曝光後，學妹決定提告。案件進入審理，學長對自己的行為感到後悔，法官被依妨害性隱私罪判他6月徒刑，緩刑4年，支付公庫5萬元，服義務勞務及接受法治教育。

    這起事件，震憾整個學校，出手拍攝的是就讀高三的學長，據判決書指出，學長的動機是看到學妹「很漂亮」，某日見到學妹進入女廁，趁四下無人便尾隨進入，原以神不知、鬼不覺，豈料學妹如廁時，突然抬頭，看到一支手機對著她，嚇得大叫「有色狼」，立即通報學校並報警處理。

    檢警調查過程中，被告對犯行坦承不諱，供稱是因為覺得她「很漂亮」才臨時起意，他的自白與少女的指述相符，加上監視器畫面、現場照片、查扣的手機等證據齊全，法院認定罪證明確，被告行為時剛滿18歲，犯後態度良好，坦承犯行並表達悔意，當晚就已刪除偷拍影像，且未曾外流。被害人家屬雖無調解意願，但同意給予緩刑機會。

    法官依《刑法》對未成年人攝錄性影像罪判他有期徒刑6月，宣告緩刑4年，需向公庫支付5萬元、提供40小時義務勞務、接受2場次法治教育。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

