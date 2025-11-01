為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    狼爪遭雙腿緊夾竟硬來 9旬理事長從輕改判原因曝光

    2025/11/01 07:06 記者鮑建信／高雄報導
    劉姓理事長在辦公室，涉嫌猥褻前來求職女子，被高雄高分院從輕發落。（情境照）

    劉姓理事長在辦公室，涉嫌猥褻前來求職女子，被高雄高分院從輕發落。（情境照）

    高雄某協進會劉姓理事長在辦公室，對前來求職甲女毛手毛腳，遭對方伸手遮擋、夾緊雙腿拒絕，他竟涉嫌強行觸摸私處，被依強制猥褻罪判刑10月，但高等法院高雄分院審酌他高齡90歲，從輕改判易科刑6月。

    警方調查，2022年8月11日下午，被害人甲女前往高市某協進會辦公室，找理事長即被告劉男幫忙找工作。2人交談過程，劉男竟突然上下其手，並不顧甲女當場以口頭拒絕，用伸手阻擋、夾緊大腿等方式反抗，涉嫌強行觸摸胸部、下體等處。

    甲女藉故離開辦公室後告知其母，並隨即向轄區警方報案，員警傳喚劉男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制猥褻罪，函送地檢署偵查起訴，並被地院法官判處有期徒刑10月要坐牢。

    劉男上訴指控甲女供詞前後不一，並說，本身因心律不整、長期服用抗瘀血劑，引起手臂皮膚變薄、碰到即瘀青甚至皮破血流，與任何人均保持距離，否認犯行。

    高雄高分院調查後，指劉男所辯不足採信，但考量他高齡及犯案情節等情形，改判有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

