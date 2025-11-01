為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    相約鐵皮屋喝酒起衝突 連砍55刀奪命判無期並延押

    2025/11/01 06:49 記者鮑建信／高雄報導
    郭男約友人喝酒起衝突，涉嫌砍死對方，被高雄高分院判處無期並延押。（記者鮑建信攝）

    高雄郭姓男子約葉姓、謝姓友人到鐵皮屋喝酒後，僅因細故起衝突，涉將葉鎖在門內，持菜刀砍殺55刀死亡，被高等法院高雄分院依殺人罪，判處無期徒刑，並自即日起延長羈押2個月。

    警方調查，2023年11月11日晚上，被告郭男邀請葉、謝2人，到北高雄鐵皮屋飲酒期間，他與葉男起口角衝突，從廚房取出菜刀砍殺，謝男見狀上前制止，欲爭搶菜刀未果，反遭酒瓶攻擊，倉皇逃離並求救。

    郭男隨即將鋁門窗上鎖，轉向砍殺葉男共55刀，當場流血過多死亡。警方接獲報案火速抵達現場，朝郭男噴辣椒水並制伏，依殺人罪移送橋頭地檢署，檢察官並聲請法院羈押獲准。

    橋頭地院國民法官庭審理後，認為郭雖有罹患「酒精使用障礙症」，但並未達到顯著降低程度，判處無期徒刑，褫奪公權終身，他不服上訴，被高雄高分院駁回後，上訴最高法院審理中。

    2審合議庭並認為郭涉嫌殺人罪，被判處無期徒刑，認定有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

