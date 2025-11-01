公部門OT案爆抄襲 得標還抄對手文案連錯字都照搬

彩虹公司拿下雲嘉南風管處馬沙溝OT案後，被同業凱秝家指控抄襲投標文件，連錯字都未改就交差，智慧財產及商業法院認定侵權，判連帶賠償5萬元並付利息。（資料照）

拿下政府OT案，改抄對手的投標文案，連錯字都相同，竟能交差。智慧財產及商業法院認定，彩虹育樂公司取得雲嘉南濱海國家風景區馬沙溝濱海遊憩區OT案，抄襲落選對手凱秝家實業公司的投標內容，侵害著作權判賠5萬元。

雲嘉南風管處招標馬沙溝遊憩區OT案，2021年首度公告時，凱秝家與彩虹公司都參與投標但未獲選，同年4月再公告後，彩虹公司奪得最優申請人資格，依規定成立馬沙溝公司，並在10月向機關提交執行計畫書。

但是，凱秝家指控，該計畫書與自家投標文件高度重疊，營運範圍圖、餐飲配置及植栽、防災表格等章節幾乎相同，連錯字「或上」都原封不動。

該份計畫書由凱秝家內部設計與工程人員依據現地丈量及經驗撰寫，具語文與圖形著作的創作性，未曾授權他人使用。彩虹公司在得標後卻以抄襲內容包裝執行計畫書，等同利用他人創意作為政府標案成果，破壞投標公平，也損害原創者權益。

馬沙溝公司辯稱，內容屬事實描述或公共資料，未具創作性，且相似僅約三成，屬平行創作或合理使用，甚至主張文件由外包公司撰寫，否認故意抄襲。

法院比對後認定，營運範圍圖完全相同，餐廳格局與廚房隔間一致，多處表格項目與欄位排列皆相符，顯然不是巧合。

法官指出，被告雖主張引用公共資訊，但抄襲部分涉及具創意的表達層面，屬受保護範圍，合理使用抗辯不成立。彩虹公司得標後再成立馬沙溝公司，以抄襲內容包裝執行計畫書的行為，違反公平競爭與著作權法精神。法院認為有主觀上的抄襲故意，明確侵權，除判賠5萬元外，並命自2023年8月起按年息5%計算遲延利息。

