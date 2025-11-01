海陸阿兵哥營內手機上網賭博 遭討債打到部隊投訴下場曝

海陸阿兵哥在營內手機上網賭博，被依軍法判拘役30日，得易科罰金。示意圖。（資料照）

海軍陸戰隊徐姓上等兵服役期間聲稱「生活單調」，竟在營區內手機上網偷賭博欠債，討債人追上門報部隊。台南地方法院認為敗壞軍紀，以陸海空軍刑法第75條第75條在營區賭博罪，判處拘役30日，可以易科罰金。

經調查，徐男去年仍在海軍陸戰隊防空警衛群服役，6月17日至6月24日間，在高雄左營營區多次以行動電話登入「大老爺娛樂城」網站，下注百家樂；若達成網站設定條件即可獲利，未達條件則賭資全歸經營者所有。徐男賭輸後疑似有借貸糾紛，借錢未還，討債人打電話到部隊投訴，部隊長官查覺有異，報請憲兵指揮部台南憲兵隊移送偵辦，全案因此曝光。

徐男在憲兵詢問與檢方偵查時均坦承犯行，聲稱當兵生活單調，一時貪玩上網下注，並非有意圖賺取暴利，也未與同袍串聯賭博。案經檢察官依軍事審判法聲請以簡易判決處刑，並認為徐男已構成在營區賭博罪。

台南地院審理時確認，徐男行為時為現役軍人，依法屬刑事審判權範圍。法官指出，徐男身為軍人卻不遵守軍紀，以手機連線網路賭博，助長投機風氣、敗壞軍紀、侵蝕部隊戰力與紀律。法院並審酌其無前科，犯後坦承，教育程度為高職畢業，退伍後從事廚師工作，家庭經濟還可以維持，綜合被告動機、期間、規模及其經濟與教育狀況，認為徐男犯後態度還算好，所以量處拘役30天，可以易科罰金，以示懲戒。

