為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    10/31 今彩539頭獎開3注！獎落基隆、台北、台南 中秋加碼開3組

    2025/10/31 22:33 即時新聞／綜合報導
    10月31日開獎的第114000264期今彩539開出3注、第114000101期大樂透則摃龜。（台彩提供；本報合成）

    10月31日開獎的第114000264期今彩539開出3注、第114000101期大樂透則摃龜。（台彩提供；本報合成）

    10月31日開獎的第114000264期今彩539開出3注，由台南市安定區港口里港口251之5號1樓的「大船入港公益彩券行」、台北市士林區社子街19號1樓的「宏億彩券行」、基隆市七堵區明德一路175號（1樓）的「樂贏彩券行」開出，第114000101期大樂透摃龜，這已是連13摃，預估下期（11/4）頭獎上看5.2億元。大樂透中秋100萬元加碼是最後一期，開3組。

    第114000101期大樂透中獎號碼「03、04、07、10、18、21，特別號：15」。頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得141萬9238元；參獎共134注中獎，每注可得2萬3296元；肆獎共302注中獎，每注可得6645元；伍獎共5506注中獎，每注可得2000元；陸獎共6797注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬7784注中獎，每注可得400元；普獎共8萬3917注中獎，每注可得400元。

    第114000101期49樂合彩中獎號碼為「03、04、07、10、18、21」。四合5注中獎，可得20萬元；三合共179注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4175注中獎，每注可得1250元。

    第114000264期今彩539中獎號碼為「11、18、25、26、33」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共6302注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9255注中獎，每注可得50元。

    第114000264期39樂合彩中獎號碼為「11、18、25、26、33」。四合摃龜；三合共152注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7218注中獎，每注可得1125元。

    第114000264期3星彩中獎號碼為「503」。壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

    第114000264期4星彩中獎號碼為「7535」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

    大樂透中秋加碼100組100萬元開出5組，總中獎注數3注，3組皆單注中獎，可得獎金100萬元。本活動至本期結束。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    相關連結請見︰

    大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播