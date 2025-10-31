10/31 今彩539頭獎開3注！獎落基隆、台北、台南 中秋加碼開3組

10月31日開獎的第114000264期今彩539開出3注、第114000101期大樂透則摃龜。（台彩提供；本報合成）

10月31日開獎的第114000264期今彩539開出3注，由台南市安定區港口里港口251之5號1樓的「大船入港公益彩券行」、台北市士林區社子街19號1樓的「宏億彩券行」、基隆市七堵區明德一路175號（1樓）的「樂贏彩券行」開出，第114000101期大樂透摃龜，這已是連13摃，預估下期（11/4）頭獎上看5.2億元。大樂透中秋100萬元加碼是最後一期，開3組。

第114000101期大樂透中獎號碼「03、04、07、10、18、21，特別號：15」。頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得141萬9238元；參獎共134注中獎，每注可得2萬3296元；肆獎共302注中獎，每注可得6645元；伍獎共5506注中獎，每注可得2000元；陸獎共6797注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬7784注中獎，每注可得400元；普獎共8萬3917注中獎，每注可得400元。

第114000101期49樂合彩中獎號碼為「03、04、07、10、18、21」。四合5注中獎，可得20萬元；三合共179注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4175注中獎，每注可得1250元。

第114000264期今彩539中獎號碼為「11、18、25、26、33」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共6302注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9255注中獎，每注可得50元。

第114000264期39樂合彩中獎號碼為「11、18、25、26、33」。四合摃龜；三合共152注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7218注中獎，每注可得1125元。

第114000264期3星彩中獎號碼為「503」。壹獎共73注中獎，每注可得5000元。

第114000264期4星彩中獎號碼為「7535」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出5組，總中獎注數3注，3組皆單注中獎，可得獎金100萬元。本活動至本期結束。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。

