全台最大黃牛集團首腦起訴後重操舊業 北檢聲押禁見

全台最大黃牛業者主嫌劉旻岳（圖左），被起訴後涉另起爐灶，檢方訊後向法院聲押禁見。（記者王定傳攝）

號稱全台最大黃牛票業者的劉旻岳與張依萍夫妻檔，今年2月才因組黃牛集團利用程式搶購熱門演唱會或運動賽事門票，被起訴並求刑7年，案件尚在審理中，怎料，2人竟另起爐灶，以搶票程式搶購韓國G-DRAGON等藝人演唱會門票，再加價賣給歌迷；台北地檢署今指揮警方發動搜索，晚間複訊後聲押禁見劉嫌，至於張女則以15萬元交保、2人助理林韋德5萬元交保。

檢警調查，劉旻岳夫妻在臉書等社群媒體經營「國內外演唱會門票代購」等業務，號稱全台最大黃牛票業者，擁有破5萬人粉絲團。

檢警調查，劉旻岳掌管集團運作，招攬並指揮多名境內外工程師，利用假身分資料向拓元公司tixCraft，及一定發公司iNDIEVOX等售票系統註冊帳號，趁開賣之際以假資料，或利用「可同時傳輸上百筆假資料登入同一平台、自動選位及破解圖形驗證碼」的搶票程式，大量「刷票、掃票」，再依活動熱門程度、區域、排數、視野好外等因素，加價賣給國內外歌迷或球迷。

檢警調查，劉嫌夫妻搶購周杰倫、張惠妹、亞洲棒球錦標賽等演唱會或賽事門票，累計賣出8495張票，不法利益2777萬餘元，若加上部分工程師自己跑單幫賣黃牛票的不法所得1576萬餘元，合計4354萬餘元。檢警去年發動搜索將劉旻岳聲押禁見獲准，今年2月將劉姓夫妻等11人起訴並對這對夫妻求刑7年，全案尚在審理中。

檢警發現，劉嫌審理時獲交保後又跟老婆、助理，組黃牛集團，涉利用程式搶購藝人演唱會門票。

檢察官今指揮刑事局偵9隊發動搜索，拘提3人到案，全案朝違反文化創意產業發展法、刑法行使偽變造準私文書等罪嫌偵辦。

