才受騙又被搶！男堅持用真鈔誘捕車手 埋伏警遇襲300萬遭搶走

假面交真搶劫，林嫌同夥拿球棒攻擊員警。（記者王冠仁翻攝）

陳姓男子向林姓男子購買28萬元虛擬貨幣疑似遇詐，他氣得辦「新帳號」再次相約面交，同時與警方聯手埋伏；這次面交金額是300萬元，警方曾勸陳別用真鈔但他不同意。面交時警方確認蒲姓車手拿錢逮人，蒲趁亂把錢丟給同夥，同夥撿走錢還拿棍棒毆打員警，林與2名同夥趁亂逃逸。警方昨逮到林與王姓同夥，但300萬現金已不知去向。

警方調查，49歲陳男聲稱先前透過網路某平台與40歲林男相約面交虛擬貨幣，他確認虛擬貨幣入帳後，拿28萬元現金給對方，但事後虛擬貨幣從帳戶消失，他詢問對方反遭封鎖，懷疑對方使詐，氣得報警。

請繼續往下閱讀...

陳為了揪出林，辦一組新帳號再次與林相約面交，聲稱要買300萬元虛擬貨幣，同時通報警方。警方擔心有意外，行動前曾勸陳別用真鈔，但他認為交易時會驗鈔，用假鈔會被揭穿，堅持用真鈔。

前天下午4時許，雙方相約台北市民權東路一處超商附近面交，蒲姓車手現身，向陳聲稱「虛幣已入帳」，要陳查看手機，隨即把裝錢背包拿走。埋伏警方一擁而上，蒲趁亂把背包朝林男轎車所在方向丟擲，林的同夥先後下車拿球棒毆打員警、把背包放上車；林見苗頭不對，隨即載28歲陳姓同夥落跑，王姓同夥來不及上車，徒步逃離現場後再搭車回新竹與林會合。

警方追查林等人逃跑路線，昨早於新竹縣湖口鄉逮捕林、王，還在林轎車中搜出一把空氣槍，但陳仍在逃。

據悉，林疑似與新竹幫派「風飛砂」有關聯，蒲聲稱這次是「假交易、真搶劫」，林沒打算匯出虛擬貨幣。林落網後推說是幫朋友取款，忽然一堆人衝上來，他以為被搶才逃走，300萬事後已給朋友、但不知朋友下落，含糊其辭。

警方說，幸虧此案中被球棒毆打的員警傷勢不重。最後將林等人依強盜、詐欺、妨害公務等罪嫌送辦，同時深入追查陳下落、有無其他共犯。

警方昨（30日）逮捕林嫌。（記者王冠仁翻攝）

警方在新竹找到林嫌棄置的車輛。（記者王冠仁翻攝）

