    首頁 > 社會

    國民黨組發會副主委黃碧雲涉造假連署 羈押3個多月後50萬交保

    2025/10/31 19:52 記者李立法／屏東報導
    國民黨組發會副主委黃碧雲（右）涉罷免連署造假案羈押3個多月後裁定50萬交保。（資料照）

    國民黨組發會副主委黃碧雲（右）涉罷免連署造假案羈押3個多月後裁定50萬交保。（資料照）

    因涉及民進黨原住民立委伍麗華罷免連署造假案，被羈押3個多月的國民黨組發會副主委黃碧雲及專委謝友光，經屏檢偵結起訴移審屏東地院後，法官今天裁定黃、謝2人各50萬元、10萬元交保，均限制住居、出海、出境，並禁止與共同被告、本案其他關係人接觸或聯繫。

    屏檢偵辦立委伍麗華罷免連署造假案發現有許多民眾被盜用個資淪為連署人頭；今年5月起陸續指揮北、中、南地區調查單位，分赴到新北市、花蓮縣、屏東縣等多處藍營據點及立委盧縣一服務處搜索，並陸續傳喚盧縣一、助理張芳碩及國民黨組發會正、副主委許宇甄、黃碧雲等多位國民黨重要幹部，其中張芳碩（羈押期間獲檢察官同意交保）、黃碧雲及組發會專委謝友光等3人遭檢方聲獲准。

    檢方調查，許宇甄等人因時間倉促未設置連署站，無法合法募得符合目標數提議人名冊2839人，於是利用不知情的組發會人員下載原住民黨員名冊，許再下達指示，由志工團長萬培傑找志工協助，與黃碧雲、謝友光等多位幹部分工，在國民黨部抄寫提議人名冊。

    盧縣一則邀約助理張芳碩擔任罷免案領銜人，2月間將2839件提議人名冊送件，經中選會審查後刪除條件不符者，使得罷免案不足規定人數，須在10日內補提，黃碧雲、張芳碩等人於是將偽造、尚未使用的提議人加以編碼造冊，3月間再次至中選會提交1424件提議人名冊，損害於被冒用名義的黨員權益。

