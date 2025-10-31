網紅「鳳梨」駕車遭開12槍 男涉藏匿槍手追加起訴

騎機車歹徒（左）對「鳳梨」座車Alphard（右）連開12槍。（資料照，讀者提供）

網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載著妻子行經嘉義市區，謝姓男子持手槍對右後車門射擊12發子彈，隨即逃逸，嘉檢23日追加起訴協助藏匿槍手的23歲張姓男子；檢警並查出幕後主使者之一為綽號「阿勇」男子與小弟「小黑」涉案，將對2人發布通緝。

檢警調查，謝男、陳男、阿勇共謀持非制式手槍開槍射擊「鳳梨」，7月15日晚間8點多，由謝男騎機車尾隨「鳳梨」座車，趁其在博愛路二段396號前停等紅燈，朝右後車門射擊12發子彈隨即逃逸。

檢警調查，謝男逃逸後，將機車棄置文化公園旁，搭乘計程車到高雄市，由林姓男子開車接應並砸毀手機，再由林男的張姓表弟交付手機並使用境外黑莓卡，林男晚間接獲某人以Facetime來電指示，提領3萬元給謝男作為逃亡之用，再載謝男到台南市，由另名張姓男子換手接應到陳男位於白河區居所，此次被追加起訴的張男，再依照阿勇、陳男指示，將謝男載到育鋐實業有限公司的工廠，7月17日晚間9點多，由阿勇指派他人駕車載謝男離開工廠。

檢警調查，張男與同案陳男、阿勇、小黑藏匿槍手謝男，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯，依藏匿犯人或依法逮捕、拘禁的逃脫人或使之隱避者罪嫌起訴。

